100 пельменей за 20 минут: супер-способ без пельменницы

Тесто можно приготовить по вашему любимому рецепту, а можно - предложенное кулинаркой.

Ингредиенты

Для теста:

700 г муки (+50-70 г)

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

4 ст. л. масла

320 мл горячей воды

Для фарша:

400 г фарша

2 ч. л. соли

1 луковица

1 зубчик чеснока

0,5 ч. л. перца

3-4 ст. л. холодной воды

Пошаговое приготовление

Готовим тесто. Просейте в миску 700 граммов муки, добавьте сахар и соль, масло. Постепенно добавляйте очень горячую воду, замешивая сначала лопаткой, а затем и рукой. Вымесите тесто - оно должно быть тугеньким, но при этом мягким и эластичным. Накройте тесто пищевой пленкой в миске.

Возьмите фарш из вашего любимого мяса, добавьте соль, перец, натрите луковицу, большой зубчик чеснока. Вымесите и добавьте ледяной воды. Фарш должен быть очень холодным.

Вернитесь к тесту, которое за это время отдохнет. Разрежьте его пополам, отправив одну половину снова к накрытой миске.

Раскатайте тесто тонко в прямоугольник. Возьмите нож для пиццы и порежьте на квадратики (можно и обычный нож, если ваша столешница не пострадает).

Выложите на квадратики фарш. Наберите в кулак большое количество и выжимайте по кусочку, раскладывая по квадратикам.

Снимайте каждый квадратик лопаткой и в три движения слепляйте пельмень. Так же сделайте со второй частью теста.

Отваривайте в кипящей подсоленной воде. Приятного аппетита!