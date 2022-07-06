100 пельменів за 20 хвилин: супер-спосіб без пельменниці

Тісто можна приготувати за вашим улюбленим рецептом, а можна - запропоноване кулінаркою.

Інгредієнти

Для тіста:

700 г борошна (+50-70 г)

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

4 ст. л. олії

320 мл гарячої води

Для фаршу:

400 г фаршу

2 ч. л. солі

1 цибулина

1 зубчик часнику

0,5 ч. л. перцю

3-4 ст. л. холодної води

Покрокове приготування

Готуємо тісто. Просійте у миску 700 грамів борошна, додайте цукор і сіль, олію. Поступово додавайте дуже гарячу воду, замішуючи спочатку лопаткою, а потім і рукою. Вимісіть тісто - воно має бути тугеньким, але при цьому м'яким та еластичним. Накрийте тісто харчовою плівкою в мисці.

Візьміть фарш з вашого улюбленого м'яса, додайте сіль, перець, натріть цибулину, великий зубчик часнику. Вимісіть і додайте крижаної води. Фарш має бути дуже холодним.

Поверніться до тіста, яке за цей час відпочине. Розріжте його навпіл, відправивши одну половину знову до накритої миски.

Розкачайте тісто тонко в прямокутник. Візьміть ніж для піци і поріжте на квадратики (можна і звичайний ніж, якщо ваша стільниця не постраждає).

Викладіть на квадратики фарш. Наберіть в кулак велику кількість і витискайте по шматочку, розкладаючи по квадратикам.

Знімайте кожен квадратик лопаткою і в три рухи зліплюйте пельмень. Так само зробіть з другою частиною тіста.

Відварюйте в киплячій підсоленій воді. Смачного!