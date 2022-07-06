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100 пельменів за 20 хвилин: супер-спосіб без пельменниці

Скріншот: Як швидко наварити багато пельменів
Автор: Світлана Мащенко

Наліпити сотню пельменів за двадцять хвилин цілком реально. І для цього вам навіть не потрібна пельменниця.

Своїм лайфхаком поділилася блогерка "Юльця на Кухні" на своєму каналі в YouTube,

Тісто можна приготувати за вашим улюбленим рецептом, а можна - запропоноване кулінаркою.

Інгредієнти

Для тіста:

  • 700 г борошна (+50-70 г)
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. цукру
  • 4 ст. л. олії
  • 320 мл гарячої води

Для фаршу:

  • 400 г фаршу
  • 2 ч. л. солі
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 0,5 ч. л. перцю
  • 3-4 ст. л. холодної води

Покрокове приготування

Готуємо тісто. Просійте у миску 700 грамів борошна, додайте цукор і сіль, олію. Поступово додавайте дуже гарячу воду, замішуючи спочатку лопаткою, а потім і рукою. Вимісіть тісто - воно має бути тугеньким, але при цьому м'яким та еластичним. Накрийте тісто харчовою плівкою в мисці.

Візьміть фарш з вашого улюбленого м'яса, додайте сіль, перець, натріть цибулину, великий зубчик часнику. Вимісіть і додайте крижаної води. Фарш має бути дуже холодним.

Поверніться до тіста, яке за цей час відпочине. Розріжте його навпіл, відправивши одну половину знову до накритої миски.

Розкачайте тісто тонко в прямокутник. Візьміть ніж для піци і поріжте на квадратики (можна і звичайний ніж, якщо ваша стільниця не постраждає).

Викладіть на квадратики фарш. Наберіть в кулак велику кількість і витискайте по шматочку, розкладаючи по квадратикам.

Знімайте кожен квадратик лопаткою і в три рухи зліплюйте пельмень. Так само зробіть з другою частиною тіста.

Відварюйте в киплячій підсоленій воді. Смачного!

Раніше ми писали про простий трюк з пельменями, завдяки якому вони не розваляться.

Також повідомлялося, що додати у воду при варінні, щоб пельмені вийшли дуже смачними.

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пельмени