100-летняя жительница Черновцов победила коронавирус: организм быстро прогнал болезнь

В Черновцах от коронавируса вылечилась 100-летняя жительница. У женщины были сопутствующие заболевания по возрасту, но даже это не помешало ее организму справиться с опасной болезнью.
Детали рассказали в местном издании АСС.
100-летняя жительница Черновцов заболела коронавирусом вместе с остальными членами своей семьи. Сначала от COVID-19 она лечилась дома, под присмотром врачей. Но потом ее состояние начало ухудшаться и женщину госпитализировали в Черновицкую городскую больницу №1.
В медучреждение пенсионерка попала с поражением легких на 30% и ее состояние быстро ухудшалось.
"Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом", - рассказала врач отделения для больных с коронавирусом Елена Крапивина.
У пенсионерки были сопутствующие болезни, связанные с ее преклонным возрастом. Но даже это ей не помешало победить COVID-19.
В честь выздоровления 100-летней пациентки медики даже организовали маленький праздник.
"Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, да и она сама очень радостно восприняла день выписки", - рассказала лечащий врач.
Сейчас у пенсионерки ПЦР-тест отрицательный, а УЗИ легких показало, что у женщины положительная динамика на выздоровление. Как призналась Мария Тихоновна, за 100 лет она первые попала в больницу.
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