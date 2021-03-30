100-річна мешканка Чернівців перемогла коронавірус: організм швидко прогнав хворобу

100-річна мешканка Чернівців захворіла на коронавірус разом з іншими членами своєї сім'ї. Спочатку від COVID-19 вона лікувалася вдома, під наглядом лікарів. Але потім її стан почав погіршуватися і жінку госпіталізували в Чернівецьку міську лікарню №1.

В медустанову пенсіонерка потрапила з ураженням легень на 30% і її стан швидко погіршувався.

"Кілька днів перебувала на кисневої дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", - розповіла лікар відділення для хворих з коронавірусом Олена Крапівіна.

У пенсіонерки були супутні хвороби, пов'язані з похилим віком. Але навіть це їй не завадило перемогти COVID-19.

На честь одужання 100-річної пацієнтки медики навіть організували маленьке свято.

"Це ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї ради, так і вона сама дуже радісно сприйняла день виписки", - розповіла лікар.

Зараз у пенсіонерки ПЛР-тест негативний, а УЗД легень показало, що у жінки позитивна динаміка на одужання. Як зізналася Марія Тихонівна, це вперше за 100 років вона потрапила в лікарню.

У Чернівцях 100-річна пенсіонерка перемогла коронавірус