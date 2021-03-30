В Киеве женщине с кровотечением отказали в госпитализации: испугались COVID-19
В Киеве женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в госпитализации из-за того, что у нее был диагностирован коронавирус.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила член комитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирина Суслова.
"В полубессознательном состоянии она истекала кровью и просила врачей о помощи. "В городе карантин - ничем не можем помочь", - именно так сказали нашей подруге с диагнозом аномальное маточное кровотечение в одной из столичных клиник на днях и отказали в госпитализации!" - описала ситуацию Суслова.
Суслова сообщила, что ее подругу посреди ночи в полубессознательном состоянии выставили на улицу и предложили вызвать такси, не оказав помощи и не выслушав.
"Друзья, я не буду подробно расписывать, количество звонков и коммуникаций, которые нам пришлось предпринять, чтобы исправить эту ситуацию", - написала член комитета Верховной Рады Украины по правам человека.
Суслова считает, что врачи, работающие с женщинами больными коронавирусом, должны учитывать противопоказания. Поскольку определенные препараты, помогающие в борьбе с заболеванием, имеют побочные последствия и могут вызвать аномальное маточное кровотечение, как и произошло у ее подруги.
"Друзья, ни одна из стран не была готова к пандемии. Все мы сейчас еще учимся жить в новых условиях и бороться с ранее незнакомыми вызовами. Однако важно оставаться людьми и профессионалами. Каждый человек, который обращается в больницу за помощью, - имеет ее получить! И карантин здесь не оправдание", - резюмировала Ирина.
В комментариях украинці отреагировали на вопиющий инцидент.
- Добре, що добре закінчилось. Дівчата, дякую всім небайдужим, хто їй допоміг.
- Нажаль такий жах не тільки з жіночими захворюваннями. Вже другий рік не отримують планової допомоги з серцевими захворюваннями, ГБ, нирковими та іншими хронічними хворобами. Через це рівень смертності передбачувано шкалить. А при поголовних захворюваннях на корону, всіх пишуть у статистику ковідних.
- На жаль, складається враження, що в нашій країні не просто не готові, а навіть за рік не змогли - ні, не хотіли підготуватись до цих викликів.
- І це вже не перший такий жахливий випадок. Що відбувається, де людяність?Добре, що жінці допомогли, а якщо б не мала потрібних зв'язків, так що помирати на вулиці?
Как мы писали ранее, в Ивано-Франковске врачи спасли младенца с коронавирусом.