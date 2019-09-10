100 дней президентства Зеленского: за чей счет сняли интервью

Интервью 100 дней президентства Зеленского, которое вышло на телеканале 1+1 вместо традиционной пресс-конференции, было снято за счет самого президента и студии "Квартал 95". Об этом сообщают "Українські новини", которые получили ответ от Офиса президента Украины.

"По информации, предоставленной Директоратом по вопросам информационной политики, в Офис президента Украины обратилось ООО "Студия "Квартал 95" с просьбой об интервью Главы государства для фильма "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского".

Интересно, что Офис президента Украины не ответил на вопрос относительно бюджета самой кампании, по его словам, такой информацией он не располагает.

Скриншот (ukranews.com)

Отметим, Зеленский дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Как мы ранее сообщали, украинцы оценили первые 100 дней президентства Зеленского.