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Украинцы оценили первые 100 дней президентства Зеленского

Новости » Политика    28.08.2019 - 11:56
Украинцы оценили первые 100 дней президентства Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане в целом довольны

Первые шаги Владимира Зеленского в должности президента, а также его команды положительно оценивают 63% граждан, отрицательно - 13%, еще 24% не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Украинцы оценили первые 100 дней президентства Зеленского

dif.org.ua

По данным опроса, в конце августа 2019 года Зеленский сохраняет доверие 70% граждан Украины - наивысший результат за все времена среди всех украинских президентов. Баланс доверия-недоверия к Зеленскому составляет 53%.

Позитивный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры его команды - Дмитрий Разумков (+25%) и Андрей Богдан (+5%). В то же время значительная часть граждан не имеет определенного отношения к Дмитрию Разумкову (22% его не знает и еще 22% не дали определенного ответа) и Андрея Богдана (28% его не знают и 27% не дали определенного ответа).

Украинцы оценили первые 100 дней президентства Зеленского

dif.org.ua

Исследование проведено с 8 по 20 августа 2019 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом с 8 по 20 августа 2019 года среди 2040 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного с 25 июня по 7 июля, к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 67,8% граждан, а баланс доверия-недоверия составлял 59,8%.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидали от него снижения тарифов на коммунальные услуги.

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