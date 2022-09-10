10 звезд, которые вернулись в Украину, хотя могли остаться в Европе

Оля Полякова

С полномасштабной войной певица уехала за границу вместе с детьми. Оля Полякова ездила с благотворительными концертами в поддержку Украины Европой и США, а в начале июля вернулась в родной Киев.

С приездом в столицу королева ночи дает концерты для военных, поет в киевском метро, а еще в эфире "1+1" сожгла собственный кокошник, "чтобы уничтожить символ культуры, пришедшей с войной".

Маша Ефросинина

Все пользователи соцсетей помнят эмоциональные обращения Маши Ефросининой к россиянам с призывом остановить войну. Сначала украинская телеведущая находилась на западе Украины, а в марте уехала в Польшу.

Там Маша вела благотворительные концерты и марафоны. Возвращение звезды до Украины началось со Славском в Карпатах, где она встретилась с украинскими переселенками, а впоследствии приехала в столицу.

Маша Ефросинина в Славске (фото: instagram.com/mashaefrosinina/)

Настя Каменских

Украинская певица пол года провела в Испании, где давала благотворительные концерты и выступала на местном телевидении. В августе Каменских приехала домой.

О возвращении она сообщила в своем Instagram, опубликовав фото с заднего двора дома, где лакомится домашними яблоками.

Настя Каменских во дворе собственного дома (фото: instagram.com/kamenskux/)

Надя Дорофеева

Бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева встретила полномасштабную войну в Киеве. В апреле Надя активно начала устраивать благотворительные концерты за рубежом, а уже в августе опубликовала фото из столичной кофейни и селфи с военным песиком Патроном.

Надя Дорофеева с песиком Патроном (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Тоня Матвиенко

Жена Арсена Мирзояна покинула Украину еще в конце февраля. Зато сделала свое возвращение фееричным для мужчины. Когда певец выступал на сцене, Тоня выбежала к нему и обняла, сделав сюрприз не только любимому, но и зрителям.

Тоня Матвиенко устроила сюрприз мужу (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Камалия

Как и остальные украинские певицы, Камалия, собирала на средства на поддержку Украины. Но, в отличие от остальных артистов, жена британско-украинского миллионера вернулась домой раньше - в конце июня.

Тогда в своем Instagram певица опубликовала видео из студии звукозаписи и написала, что "на своей земле душа поет, несмотря на двух суток путешествия в Киев".

Певица Камалия с двумя дочерьми и мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Alyona Alyona

Рэперша уехала в Европу в начале мая на несколько месяцев. В течение этого времени Alyona Alyona посещала волонтерские организации и гуманитарные штабы. В августе исполнительница снова в Украине.

Alyona Alyona вернулась в Киев (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

MamaRika

Первый месяц войны певица вместе с сыном и мужем, комиком и актером Сергеем Середой находились в Киеве. Впоследствии поехали в Одессу, откуда Анастасия с сыном Давидом выехали в Польшу.

Но уже в мае артистка вернулась домой, потому что, как сама пишет, "не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого".

MamaRika вместе с маленьким сыном и мужем (фото: instagram.com/mamarika_official)

MONATIK

На момент 24 февраля Дмитрий Монатик был в туре за рубежом. Впоследствии он начал ездить с концертами по всей Европе и США, собирая деньги на помощь Украине. 15 августа певец опубликовал фото с детьми и написал: "Я так по вам скучаю... Без вас я не живу - существую...", а уже 25 августа выступил на станции метро Майдан Независимости.

Дмитрий Монатик с сыновьями (фото: instagram.com/monatik_official)

Ксения Мишина

Сначала актриса вместе с сыном Платоном выехала на Закарпатье, после чего в Бельгию. В Европе они провели 2,5 месяца, но Ксения признается: "Я поняла, как сильно хочу быть здесь и как сильно хочу, чтобы все закончилось и стало еще лучше, чем было". Поэтому сегодня мама с сыном дома в Киеве.

Ксения Мишина с сыном Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)