10 звезд, которые сознательно отказались от соцсетей
В современном мире соцсети стали неотъемлемой частью жизни большинства знаменитостей. Однако есть и такие звезды, как Эмма Стоун или Дженнифер Лоуренс, которые сознательно отказываются от онлайн-присутствия, выбирая больше приватности или пытаясь избежать влияния цифрового мира. Для некоторых из них это часть личной философии, а для других - защита от постоянного пристального внимания общественности.
Кто же эти знаменитости, сознательно отказавшиеся от соцсетей? Рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Эмма Стоун
Эмма Стоун не имеет профиля в Instagram или других социальных сетях, и этого не изменить. Даже Билли Айхнер пытался побудить случайных прохожих в Нью-Йорке помочь ей создать аккаунт, однако это не принесло результата.
Эмма Стоун (фото: Кинориум)
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс, близкая подруга Эммы Стоун, также сознательно держится подальше от социальных сетей. Жаль, ведь ее активность в Instagram могла бы стать настоящим сокровищем юмора и остроумия. Ее комментарии точно вошли бы в историю.
Дженнифер Лоуренс (фото: Кинориум)
Марго Робби
Марго Робби не имеет официального аккаунта в Instagram, но хитрости ей не занимать. В своих интервью она признавалась, что пользуется тайным аккаунтом, так называемой финстой. Возможно, где-то скрывается загадочный профиль, и мы бы с удовольствием попытались разгадать, какое имя она выбрала.
Марго Робби (фото: Кинориум)
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт выбрала путь полуанонимности. У нее нет публичного аккаунта, но есть закрытый профиль, который позволяет общаться лишь с узким кругом людей. Фанаты могут только догадываться, что происходит за этими цифровыми кулисами.
Кристен Стюарт (фото: Кинориум)
Джордж Клуни
Джордж Клуни в социальных сетях не нуждается. Его популярность простирается значительно дальше за пределы Instagram или Twitter. Поклонники, впрочем, создали множество фан-страниц, которые собрали тысячи подписчиков.
Джордж Клуни (фото: Кинориум)
Брэд Питт
Брэд Питт, близкий друг Клуни, тоже держится в стороне от соцсетей. Как он сам говорил, не видит в этом смысла. И, видимо, так лучше, ведь его жизнь и без того постоянно в центре внимания.
Брэд Питт (фото: Кинориум)
Райан Гослинг
Райан Гослинг отказывается от социальных сетей, но его отсутствие компенсирует партнерша Ева Мендес. Она всегда поддерживает Райана и даже иногда рассказывает его поклонникам, когда он планирует вернуться домой.
Райан Гослинг ( фото: Кинориум)
Сандра Баллок
Сандра Буллок - звезда настолько яркая, что ей даже не нужен Instagram. Несмотря на это, фан-страницы актрисы собирают миллионы подписчиков. Если же она когда-нибудь создаст официальный аккаунт, ее популярность наверняка достигнет новых вершин за считанные часы.
Сандра Баллок (фото: Кинориум)
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи тоже безразличен к соцсетям. К счастью, его успех вовсе не зависит от активности в Instagram или Twitter. Имя актера уже давно стало синонимом комедийного гения.
Эдди Мерфи (фото: Кинориум)
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт тоже остается в стороне от цифрового мира. И, возможно, так лучше, ведь имена пользователей, которые могли бы подойти к ее аккаунту, уже давно заняты фанатами.
Кейт Бланшетт (фото: Кинориум)
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