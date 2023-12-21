10 засобів, які завжди повинні бути в аптечці: це важливо для здоров'я

Здоров'я - найбільший скарб, який є у людини. А домашня аптечка - вірний помічник у його збереженні. Тому варто наповнити її необхідними ліками.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти "Svij.doc".
Лікарі зазначили, що аптечка має складатися з таких основних засобів:
Також, якщо хтось у родині має хронічне захворювання, важливо, щоб в аптечці завжди були засоби, які хворий приймає регулярно. З цим базовим набором ви завжди будете готовими до непередбачуваних ситуацій.
Не забувайте періодично перевіряти та оновлювати аптечку від протермінованих засобів.
У аптечці категорично не повинно бути:
Варто подумати про місце, де ви їх зберігаєте - доступне для дорослих і недоступне для дітей.
Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури - не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя. Рідкі ліки не можна заморожувати: якщо з якихось причин сиропчик чи розчин замерз - викиньте його.
Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур.
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