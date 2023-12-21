10 засобів, які завжди повинні бути в аптечці: це важливо для здоров'я

Що повинно бути в аптечці

Лікарі зазначили, що аптечка має складатися з таких основних засобів:

термометр

засоби при діареї, блювоті

медичний спирт

знеболювальне

препарати, які приймаєте за призначенням лікаря

антисептик

протиалергічні ліки

засоби при застуді

жарознижувальні

еластичні бинти

Також, якщо хтось у родині має хронічне захворювання, важливо, щоб в аптечці завжди були засоби, які хворий приймає регулярно. З цим базовим набором ви завжди будете готовими до непередбачуваних ситуацій.

Не забувайте періодично перевіряти та оновлювати аптечку від протермінованих засобів.

У аптечці категорично не повинно бути:

рецептурних препаратів без призначення

залишків препаратів, які вам призначили для приймання курсом

ліків і медичних засобів із простроченими термінами придатності

Як правильно зберігати аптечку

Варто подумати про місце, де ви їх зберігаєте - доступне для дорослих і недоступне для дітей.

Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури - не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя. Рідкі ліки не можна заморожувати: якщо з якихось причин сиропчик чи розчин замерз - викиньте його.

Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур.