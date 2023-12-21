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10 средств, которые всегда должны быть в аптечке: это важно для здоровья

Что нужно положить в аптечку (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Здоровье - самое большое сокровище, которое есть у человека. А домашняя аптечка - верный помощник в его сохранении. Поэтому следует наполнить ее необходимыми лекарствами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества "Svij.doc".

Что должно быть в аптечке

Врачи отметили, что аптечка должна состоять из следующих основных средств:

  • термометр
  • средства при диарее, рвоте
  • медицинский спирт
  • обезболивающее
  • препараты, принимаемые по назначению врача
  • антисептик
  • противоаллергическое лекарство
  • средства при простуде
  • жаропонижающие
  • эластичные бинты

Также если кто-то в семье имеет хроническое заболевание, важно, чтобы в аптечке всегда были средства, которые больной принимает регулярно. С этим базовым набором вы всегда будете готовы к непредсказуемым ситуациям.

Не забывайте периодически проверять и обновлять аптечку от просроченных средств.

В аптечке категорически не должно быть:

  • рецептурных препаратов без назначения
  • остатков препаратов, которые вам назначили для приема курсом
  • лекарств и медицинских средств с просроченными сроками годности

Как правильно хранить аптечку

Следует подумать о месте, где вы их храните - доступно для взрослых и недоступно для детей.

Если в инструкции не указано о хранении при определенной температуре - не ставим препарат в холодильник, стараясь продлить его жизнь. Жидкое лекарство нельзя замораживать: если по каким-то причинам сиропчик или раствор замерз - выбросьте его.

Не стоит оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам.

 

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