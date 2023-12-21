10 средств, которые всегда должны быть в аптечке: это важно для здоровья

Что должно быть в аптечке

Врачи отметили, что аптечка должна состоять из следующих основных средств:

термометр

средства при диарее, рвоте

медицинский спирт

обезболивающее

препараты, принимаемые по назначению врача

антисептик

противоаллергическое лекарство

средства при простуде

жаропонижающие

эластичные бинты

Также если кто-то в семье имеет хроническое заболевание, важно, чтобы в аптечке всегда были средства, которые больной принимает регулярно. С этим базовым набором вы всегда будете готовы к непредсказуемым ситуациям.

Не забывайте периодически проверять и обновлять аптечку от просроченных средств.

В аптечке категорически не должно быть:

рецептурных препаратов без назначения

остатков препаратов, которые вам назначили для приема курсом

лекарств и медицинских средств с просроченными сроками годности

Как правильно хранить аптечку

Следует подумать о месте, где вы их храните - доступно для взрослых и недоступно для детей.

Если в инструкции не указано о хранении при определенной температуре - не ставим препарат в холодильник, стараясь продлить его жизнь. Жидкое лекарство нельзя замораживать: если по каким-то причинам сиропчик или раствор замерз - выбросьте его.

Не стоит оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам.