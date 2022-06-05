10 заблуждений о жизни, которые любой счастливый человек назовет глупостью

Мы живем в мире, который полон стереотипов и заблуждений. Какое-то мнение нам навязывали наши предки, что-то исходит от современного общества. Но по-настоящему счастливые люди знают, что все эти мнения неважны.

В какие 10 заблуждений о жизни не станет верить счастливый человек - читайте ниже.

1. Жизнь справедлива

Увы, это не так. Счастье - это не всегда получать то, что хочешь. Счастливые люди знают, что иногда в жизни все происходит не так, как нужно или хочется. И жизнь бывает несправедлива.

Можно делать все возможное, чтобы все задуманное получалось. Нужно простить себя за ошибки или за то, что все идет не так. И отпустить ситуацию, когда это необходимо.

2. Страдать - это плохо

Страдание присутствует в жизни любого человека и даже совершенно счастливого. Так как это неизбежное состояние человечества. Счастливые люди знают, что порой настоящее счастье приходит после переживания глубокой боли.

Страдания помогают нам расти и развиваться, мы благодаря им узнаем, кем являемся на самом деле.

3. Я все контролирую

Самое опасное заблуждение многих людей. Как бы вы усердно ни работали, как бы не пытались спланировать полностью всю свои жизнь – полный контроль вам не светит. Вы не можете контролировать природу, мысли других людей или их поступки.

Чтобы достичь счастья, нужно просто принять эту истину и учиться действовать на опережение, а не реагировать на неожиданности и неудачи в жизни.

4. Люди обязаны меня любить так, как хочу я

Мысль о том, что счастье зависит от отношения к вам других людей, ведет к постоянным переживаниям и несчастью. Вы не можете угодить всем, вы не можете заставить кого-то вас полюбить и именно так, как вам хочется.

Счастливые люди принимают то, что чувствуют их близкие и стараются показать свою привязанность. А также умеют просить о том, что для них важно и нужно. Они не ждут годами, что их полюбят так, как они хотят.

5. Все меня ненавидят

Вы удивитесь, но 99% людям на этой планете нет до вас никакого дела. И это вредное заблуждение очень быстро приводит к несчастью.

Счастливые люди смотрят на мир со здоровой дозой любопытства и безразличия. Они интересуются другими людьми, но не настолько зависимы от их мнения. Для построения любых отношений просто нужно время.

6. Я не могу

Это опасная фраза-паразит, которая подрывает вашу собственную веру в себя. Вы позволяете таким мыслям удерживать вас от счастья и становитесь заложником убеждений.

Единственный путь справиться и стать лучше - действовать и пробовать снова, если не получается. Падать и снова вставать, а потом двигаться вперед.

7. Мне есть что доказывать

Люди часто ищут счастье в одобрении. Но добиться этого невозможно, так как внешняя похвала нужна тем, у кого внутри есть пустота.

Счастья можно достичь только после принятия самого себя. И единственное одобрение, которое вам на самом деле нужно - ваше собственное.

8. Это не имеет значения

Такая фраза - не более, чем отговорка. Несчастные люди часто ее повторяют, чтобы избежать конфликта, когда с ними плохо поступают. Или оправдывают ею отсутствие смелости.

Значение имеет много вещей в жизни - счастье, уважение. Не пренебрегайте своими потребностями, чтобы избежать ответственности за собственное счастье.

9. Я была бы счастливее, если бы…

Была стройнее, богаче, красивее, умнее и так далее. Список этот у каждого разный и его можно продолжать до бесконечности.

Но счастливые люди знают, что для счастья всего этого не нужно. Самый главный секрет - принять себя полностью. Работать над собой, самосовершенствоваться. А вот ругать себя за недостатки - нельзя. Нужно сосредоточиться на самых сильных сторонах.

10. Я слишком стара

Вы никогда не будете слишком старыми. Да, в некоторых случаях можно выглядеть нелепо или бояться совершить что-либо. И это может быть труднее, чем вы ожидаете.

Но выбрать счастье - никогда не поздно. Счастливые люди выбирают его ежедневно, независимо от того, понимали ли они его на более ранних этапах жизни или почувствовали счастье уже в зрелости.

Жизнь очень непредсказуема и единственное, в чем можно быть уверенным - это в том, что мы все стареем день за днем. И лучшее, что вы можете сделать для себя - делать это счастливым человеком, а не несчастным.