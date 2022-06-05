10 хибних стверджень про життя, які будь-яка щаслива людина назве дурістю

Ми живемо у світі, який сповнений стереотипів і хибних стверджень. Якусь думку нам нав'язували наші предки, щось виходить від сучасного суспільства. Але по-справжньому щасливі люди знають, що всі ці думки неважливі.

У які 10 хибних стверджень про життя не стане вірити щаслива людина - читайте нижче.

1. Життя справедливе

На жаль, це не так. Щастя - це не завжди отримувати те, що хочеш. Щасливі люди знають, що іноді в житті все відбувається не так, як потрібно або хочеться. І життя буває несправедливим.

Можна робити все можливе, щоб все задумане виходило. Потрібно пробачити себе за помилки або за те, що все йде не так. І відпустити ситуацію, коли це необхідно.

2. Страждати - це погано

Страждання присутнє в житті будь-якої людини й навіть абсолютно щасливої. Оскільки це неминучий стан людства. Щасливі люди знають, що часом справжнє щастя приходить після переживання глибокого болю.

Страждання допомагають нам рости та розвиватися, ми завдяки їм дізнаємося, ким є насправді.

3. Я все контролюю

Найнебезпечніша омана багатьох людей. Як би ви старанно не працювали, як би не намагалися спланувати повністю все своє життя - повний контроль вам не світить. Ви не можете контролювати природу, думки інших людей або їхні вчинки.

Щоб досягти щастя, потрібно просто прийняти цю істину і вчитися діяти на випередження, а не реагувати на несподіванки та невдачі в житті.

4. Люди зобов'язані мене любити так, як хочу я

Думка про те, що щастя залежить від ставлення до вас інших людей, веде до постійних переживань і нещастя. Ви не можете догодити всім, ви не можете змусити когось вас полюбити й саме так, як вам хочеться.

Щасливі люди приймають те, що відчувають їхні близькі та намагаються показати свою прихильність. А також вміють просити про те, що для них важливо і потрібно. Вони не чекають роками, що їх полюблять так, як вони хочуть.

5. Всі мене ненавидять

Ви здивуєтеся, але 99% людям на цій планеті немає до вас ніякої справи. І це шкідлива омана дуже швидко призводить до нещастя.

Щасливі люди дивляться на світ зі здоровою дозою цікавості та байдужості. Вони цікавляться іншими людьми, але не настільки залежні від їхньої думки. Для побудови будь-яких відносин просто потрібен час.

6. Я не можу

Це небезпечна фраза-паразит, яка підриває вашу власну віру в себе. Ви дозволяєте таким думкам утримувати вас від щастя і стаєте заручником переконань.

Єдиний шлях впоратися і стати краще - діяти та пробувати знову, якщо не виходить. Падати та знову вставати, а потім рухатися вперед.

7. Мені є що доводити

Люди часто шукають щастя в схваленні. Але домогтися цього неможливо, тому, що зовнішня похвала потрібна тим, у кого всередині є порожнеча.

Щастя можна досягти тільки після прийняття самого себе. І єдине схвалення, яке вам насправді потрібно - ваше власне.

8. Це не має значення

Така фраза - не більше, ніж відмовка. Нещасні люди часто її повторюють, щоб уникнути конфлікту, коли з ними погано поводяться. Або виправдовують нею відсутність сміливості.

Значення має багато речей в житті - щастя, повагу. Не нехтуйте своїми потребами, щоб уникнути відповідальності за власне щастя.

9. Я була б щасливішою, якби…

Була стрункішою, багатшою, красивішою, розумнішою і так далі. Список цей у кожного різний і його можна продовжувати до нескінченності.

Але щасливі люди знають, що для щастя всього цього не потрібно. Найголовніший секрет - прийняти себе повністю. Працювати над собою, самовдосконалюватися. А ось лаяти себе за недоліки - не можна. Потрібно зосередитися на найсильніших сторонах.

10. Я занадто стара

Ви ніколи не будете занадто старими. Так, в деяких випадках можна виглядати безглуздо або боятися зробити що-небудь. І це може бути важче, ніж ви очікуєте.

Але вибрати щастя - ніколи не пізно. Щасливі люди вибирають його щодня, незалежно від того, зрозуміли вони його на більш ранніх етапах життя або відчули щастя вже в зрілості.

Життя дуже непередбачуване і єдине, в чому можна бути впевненим - це в тому, що ми всі старіємо день за днем. І найкраще, що ви можете зробити для себе - робити це щасливою людиною, а не нещасною.