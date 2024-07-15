10 вправ для початківців, які допоможуть взяти максимум з домашніх занять спортом

Присідання

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, опустіть тіло, ніби сідаєте на спинку стільця, тримаючи спину прямо.

Виконайте три підходи по 12-15 повторень.

Присідання (фото: eatthis.com)

Віджимання

Станьте у положення планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Опустіть груди до підлоги, утримуючи тіло в прямій лінії. Виконайте три підходи по 8-12 повторень.

Віджимання (фото: eatthis.com)

Стрибки

Встаньте рівно, з’єднавши ноги, потім підстрибніть, одночасно піднімаючи руки і розводячи ноги. Поверніться у вихідне положення та повторіть.

Виконайте 3 підходи по 1 хвилині кожен.

Стрибки (фото: eatthis.com)

Собака вниз

Почніть у положенні планки та підніміть стегна до стелі, утворюючи перевернуту букву "V". Виконайте 3 підходи по 30 секунд кожен.

Вправа "Собака вниз" (фото: eatthis.com)

Поза воїна

Встаньте, широко розставивши ноги та витягніть руки. Зігніть переднє коліно, затримайтеся на 30 секунд з кожного боку, виконавши три підходи.

Вправа "Поза воїна" (фото: eatthis.com)

Поза дерева

Встаньте на одну ногу, а підошву іншої ноги притисніть до внутрішньої частини стегна або литки. Затримайтеся на 30 секунд на кожній нозі, виконавши 3 підходи.

Вправа "Поза дерева" (фото: eatthis.com)

Присідання з гантелями

Тримайте гантель близько до грудей. Виконуйте присідання з доданою вагою. Зробіть до 3 підходів по 10-12 повторень.

Присідання з гантелями (фото: eatthis.com)

Випади

Візьміть по гантелі у кожну руку, зробіть крок вперед однією ногою, опускаючи тіло, поки обидва коліна не будуть зігнуті під кутом 90 градусів. Виконайте 3 підходи по 12 випадів на ногу.

Випади (фото: eatthis.com)

Стрибки з присідання

Виконуйте присідання та на підйомі вистрибуйте. М’яко приземліться і перейдіть у наступне присідання. Зробіть 3 підходи по 20 секунд.

Стрибки з присіданням (фото: eatthis.com)

Планки з підйомом ніг

Почніть у положенні дошки, піднімаючи одну ногу. Виконайте 3 підходи по 12-15 підйомів на ногу.

Планка з підйомом ніг(фото: eatthis.com)

Альпіністи

(фото: eatthis.com)