10 упражнений для начинающих, которые помогут взять максимум из домашних занятий спортом

Разумно спланированная тренировка дома для начинающих может быть не менее эффективной, чем занятия в зале. Некоторые упражнения обеспечивают комплексный подход к улучшению общей физической формы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, опустите тело, будто садитесь на спинку стула, держа спину прямо.
Выполните три подхода по 12-15 повторений.
Станьте в положение планки, расставив руки немного шире, чем на ширине плеч. Опустите грудь в пол, удерживая тело в прямой линии. Выполните три подхода по 8-12 повторений.
Встаньте ровно, соединив ноги, затем подпрыгните, одновременно поднимая руки и разводя ноги. Вернитесь в исходное положение и повторите.
Выполните 3 подхода по 1 минуте каждый.
Начните в положении планки и поднимите бедра к потолку, образуя перевернутую букву "V". Выполните 3 подхода по 30 секунд каждый.
Встаньте широко расставив ноги и вытяните руки. Согните переднее колено, задержитесь на 30 секунд с каждой стороны, выполнив три подхода.
Встаньте на одну ногу, а подошву другой ноги прижмите к внутренней части бедра или икры. Задержитесь на 30 секунд на каждой ноге, выполнив 3 подхода.
Держите гантель близко к груди. Выполняйте приседания с добавленным весом. Сделайте до 3 подходов по 10-12 повторений.
Возьмите по гантели в каждую руку, сделайте шаг вперед одной ногой, опуская тело, пока оба колена не будут согнуты под углом 90 градусов. Выполните 3 подхода по 12 выпадов на ногу.
Выполняйте приседания и на подъеме выпрыгивайте. Мягко приземлитесь и перейдите в следующее приседание. Сделайте 3 подхода по 20 секунд.
Начните в положении планки, приподнимая одну ногу. Выполните 3 подхода по 12-15 подъемов на ногу.
(фото: eatthis.com)
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