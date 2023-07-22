10 властивостей кавуна, про які ви маєте знати перед тим, як його з'їсти

Розлад кишківника

Кавуни багаті на лікопен. Надмірна його кількість в організмі може призвести до нудоти, здуття живота, діареї, блювоти, розладу травлення, печії та газів. Ці симптоми можуть яскравіше проявлятись у літніх людей, оскільки травна система слабшає з віком.

Серцево-судинні порушення

Кавуни містять високий рівень калію. Вживання їжі, збагаченої калієм, у великих кількостях може призвести до серцево-судинних проблем. Серед них - слабкий пульс, нерегулярне серцебиття тощо. Це також може вплинути нервову систему та координацію руху.

Шкодить діабетикам

Якщо людина резистентна до інсуліну, цукор залишається в крові і не проникає в клітини організму. Коли в клітинах не вистачає глюкози, виробляється більше інсуліну. Це може вплинути на рівень тригліцеридів в організмі. Кавун може викликати стрибок рівня цукру в організмі. Діабетикам слід уникати вживання цього продукту.

Понижує тиск

Надмірне вживання кавуна може призвести до зниження артеріального тиску в організмі. Якщо людина страждає від гіпотонії, то кавун краще вживати лише зрідка.

Алергічні реакції

Споживання кавуна також може викликати алергії у деяких людей. Це можуть бути сильні або легкі висипання, набряк обличчя. Серйозні алергічні реакції можуть супроводжуватись свербінням язика, головним болем і запамороченням. У людей, які страждають алергією на моркву, латекс і огірок, може розвинутися алергічна реакція на кавун.

Не їжте кавун під час вагітності

Гестаційний діабет є поширеною, але серйозною проблемою зі здоров’ям, яка турбує багатьох вагітних. Споживання великої кількості кавунів підвищує рівень цукру в крові, що призводить до гестаційного діабету. Вагітним слід відмовитися від вживання кавуна на кілька місяців, якщо вони схильні до гестаційного діабету.

Чим небезпечні нітрати у кавуні (скриншот)

Рідкі випорожнення

Кавун містить особливий вид цукру, який називається сорбіт. У людей з непереносимістю сорбіту при споживанні кавуна з’являються рідкі випорожнення і гази.

Проблеми, пов'язані з нервами та м'язами

У людей, які споживають кавун у великих кількостях, можуть розвинутися проблеми з нервами, м'язами та нирками. Тому при перших ознаках погіршення самопочуття, відмовтесь від кавунів.

Імпотенція

Надмірне вживання кавуна може викликати імпотенцію та еректильну дисфункцію у чоловіків. Якщо у вас уже є початкові проблеми із сексуальною функцією, то краще звести споживання кавуна до мінімуму.

Відчуття втоми

Хоча кавун допомагає запобігти зневодненню, споживання надмірної кількості кавунів може збільшити кількість води в організмі. Якщо це не супроводжується прискореним сечовипусканням, то це може призвести до збільшення об’єму крові. А це своєю чергою може посилити набряк, а також призвести до виснаження та втоми.