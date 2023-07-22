10 свойств арбуза, о которых вы должны знать перед тем, как его съесть

Арбуз содержит большое количество витаминов A, B6 и C, а также калия и других питательных веществ. Однако чрезмерное употребление арбузов может привести к определенным проблемам со здоровьем. Узнав о них, вы усомнитесь, стоит ли объедаться этим летним лакомством.
Об этом пишет Style Craze.
Арбузы богаты ликопеном. Чрезмерное его количество в организме может привести к тошноте, вздутию живота, диарее, рвоте, расстройству пищеварения, изжоге и газам. Эти симптомы могут более ярко проявляться у пожилых людей, поскольку пищеварительная система ослабевает с возрастом.
Арбузы содержат высокий уровень калия. Употребление пищи, обогащенной калием, в больших количествах может привести к сердечно-сосудистым проблемам. Среди них - слабый пульс, нерегулярное сердцебиение и т. д. Это также может повлиять на нервную систему и координацию движения.
Если человек резистентен к инсулину, сахар остается в крови и не проникает в клетки организма. Когда в клетках не хватает глюкозы, вырабатывается больше инсулина. Это может повлиять на уровень триглицеридов в организме. Арбуз может вызвать скачок уровня сахара в организме. Диабетикам следует избегать употребления этого продукта.
Чрезмерное употребление арбуза может привести к снижению давления в организме. Если человек страдает гипотонией, то арбуз лучше употреблять лишь изредка.
Употребление арбуза может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Это могут быть сильные или легкие высыпания, отек лица. Серьезные аллергические реакции могут сопровождаться зудом языка, головной болью и головокружением. У людей, страдающих аллергией на морковь, латекс и огурец, может развиться аллергическая реакция на арбуз.
Гестационный диабет является распространенной, но серьезной проблемой со здоровьем, которая волнует многих беременных. Употребление большого количества арбузов повышает уровень сахара в крови, что приводит к гестационному диабету. Беременным следует отказаться от употребления арбуза на несколько месяцев, если они подвержены гестационному диабету.
Арбуз содержит особый вид сахара, который называется сорбит. У людей с непереносимостью сорбита при употреблении арбуза появляются жидкий стул и газы.
У людей, употребляющих арбуз в больших количествах, могут развиться проблемы с нервами, мышцами и почками. Поэтому при первых признаках ухудшения самочувствия, откажитесь от арбузов.
Чрезмерное употребление арбуза может вызвать импотенцию и эректильную дисфункцию у мужчин. Если вы уже имеете начальные проблемы с сексуальной функцией, лучше свести употребление арбуза к минимуму.
Хотя арбуз помогает предотвратить обезвоживание, употребление избыточного арбуза может увеличить количество воды в организме. Если это не сопровождается ускоренным мочеиспусканием, это может привести к увеличению объема крови. А это в свою очередь может усугубить отек, а также привести к истощению и усталости.
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