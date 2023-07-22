10 свойств арбуза, о которых вы должны знать перед тем, как его съесть

Расстройство кишечника

Арбузы богаты ликопеном. Чрезмерное его количество в организме может привести к тошноте, вздутию живота, диарее, рвоте, расстройству пищеварения, изжоге и газам. Эти симптомы могут более ярко проявляться у пожилых людей, поскольку пищеварительная система ослабевает с возрастом.

Сердечно-сосудистые нарушения

Арбузы содержат высокий уровень калия. Употребление пищи, обогащенной калием, в больших количествах может привести к сердечно-сосудистым проблемам. Среди них - слабый пульс, нерегулярное сердцебиение и т. д. Это также может повлиять на нервную систему и координацию движения.

Вредит диабетикам

Если человек резистентен к инсулину, сахар остается в крови и не проникает в клетки организма. Когда в клетках не хватает глюкозы, вырабатывается больше инсулина. Это может повлиять на уровень триглицеридов в организме. Арбуз может вызвать скачок уровня сахара в организме. Диабетикам следует избегать употребления этого продукта.

Снижает давление

Чрезмерное употребление арбуза может привести к снижению давления в организме. Если человек страдает гипотонией, то арбуз лучше употреблять лишь изредка.

Аллергические реакции

Употребление арбуза может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Это могут быть сильные или легкие высыпания, отек лица. Серьезные аллергические реакции могут сопровождаться зудом языка, головной болью и головокружением. У людей, страдающих аллергией на морковь, латекс и огурец, может развиться аллергическая реакция на арбуз.

Не ешьте арбуз во время беременности

Гестационный диабет является распространенной, но серьезной проблемой со здоровьем, которая волнует многих беременных. Употребление большого количества арбузов повышает уровень сахара в крови, что приводит к гестационному диабету. Беременным следует отказаться от употребления арбуза на несколько месяцев, если они подвержены гестационному диабету.

Чем опасны нитраты в арбузе (скриншот)

Жидкий стул

Арбуз содержит особый вид сахара, который называется сорбит. У людей с непереносимостью сорбита при употреблении арбуза появляются жидкий стул и газы.

Проблемы, связанные с нервами и мышцами

У людей, употребляющих арбуз в больших количествах, могут развиться проблемы с нервами, мышцами и почками. Поэтому при первых признаках ухудшения самочувствия, откажитесь от арбузов.

Импотенция

Чрезмерное употребление арбуза может вызвать импотенцию и эректильную дисфункцию у мужчин. Если вы уже имеете начальные проблемы с сексуальной функцией, лучше свести употребление арбуза к минимуму.

Чувство усталости

Хотя арбуз помогает предотвратить обезвоживание, употребление избыточного арбуза может увеличить количество воды в организме. Если это не сопровождается ускоренным мочеиспусканием, это может привести к увеличению объема крови. А это в свою очередь может усугубить отек, а также привести к истощению и усталости.