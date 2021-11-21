Эти 10 вещей нужно обязательно сделать до Нового года: держите список

До Нового года осталось чуть больше месяца. А это значит, что уже пришла пора готовиться к празднику и составлять планы на новый, 2022 год.
Чтобы завершить год на позитивной ноте, нужно обязательно закончить все важные дела до 31 декабря.
Какие 10 важных дел нужно успеть сделать до нового года, рассказали в материале Dailyhoro.
В Новый год принято входить с завершенными делами. Поэтому заняться "подтягиванием хвостов" нужно заняться прямо сейчас. И тогда, к концу декабря вы сможете облегченно вздохнуть. Отдайте все долги, закройте кредиты, помиритесь с друзьями и завершите то, с чем давно уже пора расстаться.
Многие с нового года хотят бросить курить, начать заниматься спортом или избавиться от того, что мешает развитию, здоровью и счастью. Стоит начать подготовку к этому уже сейчас, так как сделать этот в один момент получается очень редко.
Обновите до конца года свой список задач, планов и целей. Выбирайте то, что вы не успели в этом году или то, что находится в приоритете у вас именно сейчас.
Начинайте наводить порядок в доме и избавьтесь от всего, что накопилось за год. Можно вещи раздать, все испорченное – выбросить, наведите порядок в шкафах, переберите одежду, обувь, ящики письменного стола и файл на гаджетах.
Вы что-то не успели сделать из запланированного в этом году? У вас еще есть время, чтобы осуществить мечту. Запланируйте поездку, развлечение или поход на ближайшие выходные и не откладывайте.
Не тяните старые обиды в следующий год, оставьте этот неприятный груз в старом. Попросите прощения, найдите решение затянувшемуся конфликту и простите тех, кто обидел вас.
Стоит попрощаться с теми людьми, которые мешают вам жить счастливо. Оставьте всех завистников, манипуляторов, токсичных личностей в старом году. Окружите себя теми, с кем вам комфортно и хорошо.
Подарки близким под елку стоит покупать заранее и уже пришло время этим заняться. Перед праздниками начинаются распродажи, а при заказе через интернет придется подождать доставку. Накануне праздников почты перегружены, магазины тоже.
Стоит отпустить все, что утратило свое актуальность – мечты, цели, планы, отношения и людей. Отпустите свои ошибки, плохие воспоминания, мировоззрение. Расставьте новые приоритеты, поставьте новые цели, простите себя и двигайтесь дальше.
Неважно чем, важно только, чтобы это было то, к чему вы стремитесь. Не нужно ждать понедельника, подходящего момента или благоприятных обстоятельств.
Напомним, ранее мы писали о том, каким мифам о здоровом образе жизни нужно перестать верить.