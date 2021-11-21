Эти 10 вещей нужно обязательно сделать до Нового года: держите список

1. Завершите все начатое

В Новый год принято входить с завершенными делами. Поэтому заняться "подтягиванием хвостов" нужно заняться прямо сейчас. И тогда, к концу декабря вы сможете облегченно вздохнуть. Отдайте все долги, закройте кредиты, помиритесь с друзьями и завершите то, с чем давно уже пора расстаться.

2. Откажитесь от вредных привычек

Многие с нового года хотят бросить курить, начать заниматься спортом или избавиться от того, что мешает развитию, здоровью и счастью. Стоит начать подготовку к этому уже сейчас, так как сделать этот в один момент получается очень редко.

3. Составьте список задач

Обновите до конца года свой список задач, планов и целей. Выбирайте то, что вы не успели в этом году или то, что находится в приоритете у вас именно сейчас.

4. Выбросьте все лишнее

Начинайте наводить порядок в доме и избавьтесь от всего, что накопилось за год. Можно вещи раздать, все испорченное – выбросить, наведите порядок в шкафах, переберите одежду, обувь, ящики письменного стола и файл на гаджетах.

5. Исполните свое желание

Вы что-то не успели сделать из запланированного в этом году? У вас еще есть время, чтобы осуществить мечту. Запланируйте поездку, развлечение или поход на ближайшие выходные и не откладывайте.

6. Попросите прощения

Не тяните старые обиды в следующий год, оставьте этот неприятный груз в старом. Попросите прощения, найдите решение затянувшемуся конфликту и простите тех, кто обидел вас.

7. Разорвите токсичные связи

Стоит попрощаться с теми людьми, которые мешают вам жить счастливо. Оставьте всех завистников, манипуляторов, токсичных личностей в старом году. Окружите себя теми, с кем вам комфортно и хорошо.

8. Начинайте покупать подарки

Подарки близким под елку стоит покупать заранее и уже пришло время этим заняться. Перед праздниками начинаются распродажи, а при заказе через интернет придется подождать доставку. Накануне праздников почты перегружены, магазины тоже.

9. Отпустите прошлое

Стоит отпустить все, что утратило свое актуальность – мечты, цели, планы, отношения и людей. Отпустите свои ошибки, плохие воспоминания, мировоззрение. Расставьте новые приоритеты, поставьте новые цели, простите себя и двигайтесь дальше.

10. Начните заниматься

Неважно чем, важно только, чтобы это было то, к чему вы стремитесь. Не нужно ждать понедельника, подходящего момента или благоприятных обстоятельств.