Ці 10 речей потрібно обов'язково зробити до Нового року: тримайте список

До Нового року залишилося трохи більше як місяць. А це означає, що вже прийшла пора готуватися до свята і складати плани на новий, 2022 рік.
Щоб завершити рік на позитивній ноті, потрібно обов'язково закінчити всі важливі справи до 31 грудня.
Які 10 важливих справ потрібно встигнути зробити до нового року, розповіли в матеріалі Dailyhoro.
У Новий рік заведено входити із завершеними справами. Тому зайнятися "підтягуванням хвостів" потрібно зайнятися прямо зараз. І тоді, до кінця грудня ви зможете полегшено зітхнути. Віддайте всі борги, закрийте кредити, помиріться з друзями та завершіть те, з чим давно вже пора розлучитися.
Багато людей з нового року хочуть кинути палити, почати займатися спортом або позбутися того, що заважає розвитку, здоров'ю і щастю. Варто почати підготовку до цього вже зараз, оскільки зробити цей в один момент виходить дуже рідко.
Оновіть до кінця року свій список завдань, планів і цілей. Вибирайте те, що ви не встигли в цьому році або те, що знаходиться в пріоритеті у вас саме зараз.
Починайте наводити порядок в будинку і позбудьтеся від усього, що накопичилося за рік. Можна речі роздати, все зіпсоване - викинути, наведіть порядок в шафах, переберіть одяг, взуття, ящики письмового столу і файл на гаджетах.
Ви щось не встигли зробити із запланованого в цьому році? У вас ще є час, щоб здійснити мрію. Заплануйте поїздку, розвагу або похід на найближчі вихідні та не відкладайте.
Не тягніть старі образи в наступний рік, залиште цей неприємний вантаж в старому. Попросіть вибачення, знайдіть рішення тривалого конфлікту і вибачте тих, хто образив вас.
Варто попрощатися з тими людьми, які заважають вам жити щасливо. Залиште всіх заздрісників, маніпуляторів, токсичних особистостей в старому році. Оточіть себе тими, з ким вам комфортно і добре.
Подарунки близьким під ялинку варто купувати заздалегідь і вже прийшов час цим зайнятися. Перед святами починаються розпродажі, а при замовленні через Інтернет доведеться почекати доставку. Напередодні свят пошти перевантажені, магазини теж.
Варто відпустити все, що втратило своє актуальність – мрії, цілі, плани, відносини та людей. Відпустіть свої помилки, погані спогади, світогляд. Розставте нові пріоритети, поставте нові цілі, вибачте себе і рухайтеся далі.
Неважливо чим, важливо тільки, щоб це було те, до чого ви прагнете. Не потрібно чекати понеділка, відповідного моменту або сприятливих обставин.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким міфам про здоровий спосіб життя потрібно перестати вірити.