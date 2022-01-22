Эти 10 вещей нужно обязательно делать раз в год: держите список

Проверьте здоровье

Если вы прекрасно себя чувствуете и вас ничего не беспокоит – все равно сходите к своему врачу хотя бы раз в год. Сдайте анализы, посетите стоматолога, проверьте состояние внутренних органов.

Очень часто именно во время профилактических осмотров можно обнаружить начальные стадии серьезных заболеваний и вовремя принять меры.

Отвезите питомца к ветеринару

Проверили свое здоровье, а после – займитесь своим питомцем. К сожалению, звери не могут вам сообщить о своих проблемах с самочувствием.

Молодых и юных животных нужно привозить на осмотр к ветеринару не реже одного раза в год, старше 7-8 лет – раз в полгода.

Это поможет не только не пропустить важные прививки и сделать анализы, но и обнаружить скрытые проблемы со здоровьем.

Анализируйте свои финансы

Проверьте свои счета, депозиты, кредиты. Узнайте в банках о новых предложениях. Проверьте кредитную историю и все ваши замороженные карты.

В будущем это вас убережет от непонятных штрафов и пени, а также поможет более продуктивно распоряжаться своими средствами.

Сделайте генеральную уборку

Выделите один день и проведите настоящую генеральную уборку – в шкафах, ящиках, папках. Избавляйтесь от всего, что стало ненужным, утратило актуальность.

Пройдитесь в квартире по тем местам, куда вы долго не заглядываете – за шкафы, холодильник, под мебелью.

Наведите порядок в цифровой жизни

Разберите почту, документы и фотографии. Проверьте, какими приложениями вы перестали пользоваться и удалите их. Отпишитесь от рассылок и ненужных людей в социальных сетях.

Проверьте настройки на ваших гаджетах и приложениях. Избавьтесь от всего, что утратило актуальность в вашей жизни.

Приведите в порядок ковры и мебель

Такая уборка занимает много времени, поэтому стоит выделить для нее отдельный день и не совмещать это с генеральной уборкой. Сдайте ковры в химчистку или проведите очистку самостоятельно.

Это касается и мебели. Проверьте, возможно что-то давно нуждается в ремонте или новой обивке. Обработайте мебель специальным средством для чистки.

Проверьте автомобиль

Свой транспорт нужно проверять намного чаще чем раз в год. Но если автомобиль у вас новый, а вы его используете не очень часто – возьмите в привычку раз в год делать полный техосмотр. Обязательно – проверить развал-схождение.

Своевременная профилактика вам поможет сэкономить уйму времени и денег в будущем.

Воспоминания из прошлого года

Проверьте свой список поставленных задач в прошлом году и найдите то, что вы отложили. Возможно, вам это показалось невыполнимым или условия не были созданы. Не зацикливайтесь на трудностях и ставьте снова те цели, которые для вас важны.

Путешествие в места, где вы еще не были

Это может быть новая страна, новый город или даже место в вашем родном городе, но у вас не было времени туда выбраться.

Даже при самом плотном графике найдите время для путешествия. Это поможет перезарядиться, получить новые впечатления и эмоции, расширить горизонты и познакомиться с новыми людьми.

Спрашивайте себя, счастливы ли вы

Раз в год не забывайте спросить себя: "насколько я счастлив? Нравится ли мне то, где я сейчас нахожусь?". Если ответ отрицательный – подумайте, что вы можете сделать для изменения жизни, чтобы стать счастливее.