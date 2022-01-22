Ці 10 речей потрібно обов'язково робити раз на рік: тримайте список

Перевірте здоров'я

Якщо ви прекрасно себе почуваєте і вас нічого не турбує – все одно сходіть до свого лікаря хоча б раз на рік. Здайте аналізи, відвідайте стоматолога, перевірте стан внутрішніх органів.

Дуже часто саме під час профілактичних оглядів можна виявити початкові стадії серйозних захворювань і вчасно вжити заходів.

Відвезіть улюбленця до ветеринара

Перевірили своє здоров'я, а після – займіться своїм вихованцем. На жаль, звірі не можуть вам повідомити про свої проблеми із самопочуттям.

Молодих і юних тварин потрібно привозити на огляд до ветеринара не рідше одного разу на рік, старше 7-8 років – раз на пів року.

Це допоможе не тільки не пропустити важливі щеплення і зробити аналізи, а й виявити приховані проблеми зі здоров'ям.

Аналізуйте свої фінанси

Перевірте свої рахунки, депозити, кредити. Дізнайтеся в банках про нові пропозиції. Перевірте кредитну історію і всі ваші заморожені карти.

В майбутньому це вас вбереже від незрозумілих штрафів і пені, а також допоможе більш продуктивно розпоряджатися своїми коштами.

Зробіть генеральне прибирання

Виділіть один день і проведіть справжню генеральне прибирання – в шафах, ящиках, папках. Позбавляйтеся від усього, що стало непотрібним, втратило актуальність.

Пройдіться у квартирі по тих місцях, куди ви довго не заглядаєте – за шафи, холодильник, під меблями.

Наведіть порядок в цифровому житті

Розберіть пошту, документи та фотографії. Перевірте, якими додатками ви перестали користуватися і видаліть їх. Відпишіться від розсилок і непотрібних людей в соціальних мережах.

Перевірте налаштування на ваших гаджетах і додатках. Позбавтеся від усього, що втратило актуальність у вашому житті.

Доведіть до ладу килими та меблі

Таке прибирання займає багато часу, тому варто виділити для нього окремий день і не поєднувати це з генеральним прибиранням. Здайте килими в хімчистку або проведіть очищення самостійно.

Це стосується і меблів. Перевірте, можливо щось давно потребує ремонту або нової оббивки. Обробіть меблі спеціальним засобом для чищення.

Перевірте автомобіль

Свій транспорт потрібно перевіряти набагато частіше ніж раз на рік. Але якщо автомобіль у вас новий, а ви його використовуєте не дуже часто – візьміть у звичку раз на рік робити повний техогляд. Обов'язково - перевірити розвал-сходження.

Своєчасна профілактика вам допоможе заощадити багато часу і грошей в майбутньому.

Спогади з минулого року

Перевірте свій список поставлених завдань минулого року і знайдіть те, що ви відклали. Можливо, вам це здалося нездійсненним або умови не були створені. Не зациклюйтеся на труднощах і ставте знову ті цілі, які для вас важливі.

Подорож в місця, де ви ще не були

Це може бути нова країна, нове місто або навіть місце у вашому рідному місті, але у вас не було часу туди вибратися.

Навіть при самому щільному графіку знайдіть час для подорожі. Це допоможе перезарядитися, отримати нові враження та емоції, розширити горизонти та познайомитися з новими людьми.

Запитуйте себе, чи щасливі ви

Раз на рік не забувайте запитати себе: "наскільки я щасливий? Чи подобається мені те, де я зараз перебуваю?". Якщо відповідь негативна - подумайте, що ви можете зробити для зміни життя, щоб стати щасливішими.