10 вересня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна сваритись із чоловіками

Сьогодні, 10 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі мучениці Минодора, Митродора і Нимфодора, які жили в III столітті, були сестрами-християнками. Вони вибрали життя в пустелі, щоб присвятити себе молитві та посту.

Згодом правитель Вифинії, Фронтон, дізнався про них і наказав арештувати сестер. Він спробував умовити їх відмовитися від віри, обіцяючи багатства і почесті, але сестри відмовилися. Вони були готові померти за свою віру.

Фронтон почав тортури зі старшої сестри, Минодори, яка мужньо витримала всі страждання. Коли вона померла, Фронтон привів молодших сестер, Митродору і Нимфодору, до суду. Він сподівався, що побачивши замучене тіло Минодори, вони злякаються та відмовляться від своєї віри, але сестри залишилися непохитними.

Тоді правитель віддав наказ мучити сестер і, зрештою, стратити їх. Після цього язичники спробували спалити їх тіла, але дощ загасив вогонь і блискавка вдарила по Фронтону та його слугам.

Християни поховали святих мучениць з великою честю. Частина мощей святих зберігається на Афоні в монастирі Пантелеймоновому та в монастирі Пантократор.

Святі мучениці Мінодора, Мітродора та Німфодора (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 10 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Сумувати за минулим, тужити

Відмовляти нужденним у допомозі

Створювати безлад у домі.

Завтра жінкам не слід сваритися з чоловіками, оскільки вважається, що це може принести їм нещастя. Існує повір'я, що якщо жінка посвариться з чоловіком у цей день, вона буде сумувати і плакати протягом усієї осені.

Народні прикмети і традиції цього дня

На горобині мало ягід - восени буде мало опадів

Багато ягід на горобині - до лютої зими

Весь день сонячно - скоро почнеться негода

Кішка гріється на сонці - до теплої погоди

Йде дощ - до кінця місяця буде тепло.

З давніх часів було заведено збирати горобину, оскільки вважалося, що саме сьогодні ягоди набувають своїх найсильніших лікувальних властивостей. Люди сушили горобину або використовували її для приготування настоянок та варення.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: