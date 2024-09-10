10 сентября: каков церковный праздник сегодня, почему нельзя ссориться с мужчинами

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора, жившие в III веке, были сестрами-христианками. Они выбрали жизнь в пустыне, чтобы посвятить себя молитве и посту.

Впоследствии правитель Вифинии, Фронтон, узнал о них и приказал арестовать сестер. Он попытался уговорить их отказаться от веры, обещая богатство и почести, но сестры отказались. Они были готовы умереть за свою веру.

Фронтон начал пытку со старшей сестры, Минодоры, которая мужественно выдержала все страдания. Когда она умерла, Фронтон привел младших сестер, Митродора и Нимфодора в суд. Он надеялся, что, увидев замученное тело Минодоры, они испугаются и откажутся от своей веры, но сестры остались непоколебимыми.

Тогда правитель отдал приказ мучить сестер и, наконец, казнить их. После этого язычники попытались сжечь их тела, но дождь погасил огонь и молния ударила по Фронтону и его слугам.

Христиане похоронили святых мучениц с большой честью. Часть мощей святых хранится на Афоне в Пантелеймоновом монастыре и в монастыре Пантократор.

Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 10 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Скучать по прошлому, тосковать

Отказывать нуждающимся в помощи

Создавать беспорядок в доме.

Завтра женщинам не следует ссориться с мужчинами, поскольку считается, что это может принести им несчастье. Существует поверье, что если женщина поссорится с мужчиной в этот день, она будет унывать и плакать в течение всей осени.

Народные приметы и традиции этого дня

На рябине мало ягод - осенью будет мало осадков

Много ягод на рябине - к лютой зиме

Весь день солнечно - скоро начнется ненастье

Кошка греется на солнце - к теплой погоде

Идет дождь - до конца месяца будет тепло.

С давних времен было принято собирать рябину, поскольку считалось, что именно сегодня ягоды приобретают свои сильнейшие лечебные свойства. Люди сушили рябину или использовали ее для приготовления настоек и варенья.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: