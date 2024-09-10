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10 сентября: каков церковный праздник сегодня, почему нельзя ссориться с мужчинами

Вторник 10 сентября 2024 06:00
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10 сентября: каков церковный праздник сегодня, почему нельзя ссориться с мужчинами Церковный праздник 10 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 10 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора, жившие в III веке, были сестрами-христианками. Они выбрали жизнь в пустыне, чтобы посвятить себя молитве и посту.

Впоследствии правитель Вифинии, Фронтон, узнал о них и приказал арестовать сестер. Он попытался уговорить их отказаться от веры, обещая богатство и почести, но сестры отказались. Они были готовы умереть за свою веру.

Фронтон начал пытку со старшей сестры, Минодоры, которая мужественно выдержала все страдания. Когда она умерла, Фронтон привел младших сестер, Митродора и Нимфодора в суд. Он надеялся, что, увидев замученное тело Минодоры, они испугаются и откажутся от своей веры, но сестры остались непоколебимыми.

Тогда правитель отдал приказ мучить сестер и, наконец, казнить их. После этого язычники попытались сжечь их тела, но дождь погасил огонь и молния ударила по Фронтону и его слугам.

Христиане похоронили святых мучениц с большой честью. Часть мощей святых хранится на Афоне в Пантелеймоновом монастыре и в монастыре Пантократор.

10 сентября: каков церковный праздник сегодня, почему нельзя ссориться с мужчинами

Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 10 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться
  • Скучать по прошлому, тосковать
  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Создавать беспорядок в доме.

Завтра женщинам не следует ссориться с мужчинами, поскольку считается, что это может принести им несчастье. Существует поверье, что если женщина поссорится с мужчиной в этот день, она будет унывать и плакать в течение всей осени.

Народные приметы и традиции этого дня

  • На рябине мало ягод - осенью будет мало осадков
  • Много ягод на рябине - к лютой зиме
  • Весь день солнечно - скоро начнется ненастье
  • Кошка греется на солнце - к теплой погоде
  • Идет дождь - до конца месяца будет тепло.

С давних времен было принято собирать рябину, поскольку считалось, что именно сегодня ягоды приобретают свои сильнейшие лечебные свойства. Люди сушили рябину или использовали ее для приготовления настоек и варенья.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день макияжа
  • День разноцветных букетов
  • Всемирный день предотвращения самоубийств
  • День альпаки
  • День портвейна.

Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.

Также узнайте, о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.

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