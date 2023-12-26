10 важливих правил для батьків, які допоможуть налагодити стосунки з дітьми

Які дії допоможуть зробити батькам стосунки з дітьми кращими

По-перше, варто розуміти, що дитина - це така ж сама людина, як і ви тільки маленька і не сформована до кінця. Саме через це дитина має хитку психіку, вона щиро вірить в усе, що їй кажуть дорослі.

Тому з дитиною потрібно бути максимально чесними та відвертими, аби вона не втратила довіри до найближчих людей у світі - до батьків.

Важливі правила, які налагодять стосунки дітей і батьків (фото: Freepik)

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