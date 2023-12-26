10 важных правил для родителей, которые помогут наладить отношения с детьми

Быть родителем - это трудная работа, которая обязывает быть ответственным за другого человека на всю жизнь. Тем не менее, никого не учат быть родителями, но есть некоторые правила, которым можно следовать и иметь лучшие отношения с ребенком.
О том, какие правила существуют для налаживания контакта с ребенком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Степанчук Дарьи.
Какие действия помогут сделать родителям отношения с детьми лучше
Во-первых, следует понимать, что ребенок - это такой же человек, как и вы только маленький и не сформированный до конца. Именно поэтому ребенок имеет шаткую психику, он искренне верит во все, что ему говорят взрослые.
Поэтому с ребенком нужно быть максимально честными и откровенными, чтобы он не потерял доверие к самым близким людям в мире - к родителям.
Важные правила, которые наладят отношения детей и родителей (фото: Freepik)
10 правил для родителей
Не ждите, что ваш ребенок будет таким, как вы или таким, как вы хотите. Все мы разные, поэтому задача родителей помочь ей стать собой.
Не требуйте от ребенка платы за все, что вы для него делаете. Вы дали ей жизнь, она может отблагодарить? Она даст жизнь другому, третьему, и это необратимый закон благодарности.
Никогда не сгоняйте на ребенка в свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и взойдет.
Не относитесь к ее проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и стоит понять, что, для нее она не менее тяжела, чем для вас ваша жизнь, а возможно и больше, поскольку у ребенка еще нет опыта.
Не унижайте своего ребенка ни на единице, ни на глазах у других.
Не забывайте, что важные встречи человека - это его встречи с детьми.
Не вините себя, если не можете сделать что-либо для своего ребенка. Обвиняйте только тогда, когда есть возможность, но нет желания.
Ребенок - это не тиран, который завладевает всей вашей жизнью после рождения и это следует понимать.
Любите своего ребенка любым - не талантливым, неудачливым, взрослым.
Общаясь с ним - радуйтесь каждому мгновению, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой.