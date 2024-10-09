10 важных советов, которые помогут сохранить ваши данные в Интернете в безопасности

В современном мире защита личных данных становится все более важной задачей, особенно с ростом кибератак и утечек информации. К счастью, существует множество способов минимизировать риски и сохранить ваши данные в безопасности.

Про 10 простых и эффективных советов, которые помогут вам защитить свою личную информацию от угроз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американскую организацию National Cybersecurity Alliance , которая специализируется в области кибербезопасности.

Зашифруйте свои данные с помощью VPN

Один из самых эффективных способов защитить свои данные - начать использовать VPN-сервис. VPN означает виртуальную частную сеть, сервис, который позволяет вам выбрать сервер и местоположение, которые вы хотите использовать для подключения к Интернету. Технология используется с 2005 года, она хорошо протестирована и безопасна в использовании.

Он предоставляет несколько примечательных преимуществ. Поставщики услуг VPN используют протоколы шифрования промышленного уровня, такие как OpenVPN, IPSec/IKEv2 и L2TP/IPSec, чтобы обеспечить вам сквозное шифрование.

Это означает, что при использовании VPN ваши данные будут зашифрованы. Даже если кому-то удастся подключиться к вашему соединению и украсть ваши данные, он не сможет их расшифровать и использовать.

Помимо шифрования ваших данных и того, что они недоступны для использования всеми, кроме вас, VPN также маскирует ваш IP-адрес и назначает вам новый, тем самым защищая вашу конфиденциальность и анонимность.

Кроме того, поскольку вы можете выбирать серверы в нескольких местах по всему миру, у вас будет возможность обойти заблокированный контент.

Не сохраняйте пароли в своем браузере

Во многих браузерах и приложениях предусмотрена удобная возможность хранения паролей, но если вы потеряете свое устройство, оно будет украдено или кто-то другой воспользуется вашей рабочей станцией, у него будет полный доступ ко всем учетным записям, для которых вы сохранили пароли.

Чтобы избежать этого, вам следует отключить автоматическое сохранение паролей и удалить те пароли, которые вы сохранили до сих пор. Если вы считаете автозаполнение обязательным удобством, вам следует использовать надлежащий менеджер паролей для безопасного хранения ваших паролей.

Такие программы позволяют вам хранить ваши пароли в одном месте и прятать их за главным паролем. Лучшие менеджеры паролей совместимы с различными устройствами, что позволяет вам удобно их хранить как на мобильных, так и на настольных устройствах.

Избегайте использования общественного Wi-Fi

Общественный Wi-Fi так же удобен, как и автозаполнение. Вы можете сэкономить дополнительные данные на своем тарифном плане или избежать значительных расходов во время путешествий. Однако этот общественный и бесплатный Wi-Fi в аэропорту или ресторане не лишен рисков.

Большинство публичных сетей Wi-Fi не защищены. Хакер может легко получить контроль над сетью и подключиться к вашему соединению. Он может видеть, какие веб-сайты вы посещаете, ваши учетные записи и пароли, или устанавливать вредоносное ПО на ваше устройство, чтобы отслеживать вашу активность и красть ваши данные, даже если вы больше не используете публичный Wi-Fi.

Обновите все свои инструменты, приложения и ОС

Каждое приложение и инструмент, которые вы используете, включая вашу ОС, - это часть программного обеспечения, требующая регулярных обновлений. Эти обновления включают не только новые и улучшенные функции, но и исправления уязвимостей и обновления безопасности.

Не нажимайте на незнакомые вложения и ссылки

Проверка и ответ на электронные письма стали повседневной рутиной для многих людей. Поскольку это один из самых популярных каналов связи, киберпреступники часто используют его, чтобы заполучить ваши данные.

Для этого они используют так называемые фишинговые ссылки. После того, как вы нажмете на эту ссылку, есть вероятность, что ваше устройство будет заражено вредоносным ПО.

Если вы нажмете на ссылку, вы попадете на поддельную страницу, где вам будет предложено ввести пароль, имя пользователя или идентификатор, что позволит злоумышленнику получить доступ к вашему банковскому счету.

Не делитесь личной информацией ни с кем

Многие люди относятся к безопасности в Интернете легкомысленно. Они делятся своими личными данными охотно и без каких-либо опасений. Они предоставляют местоположение в социальных сетях, тратят время на заполнение опросов, чтобы получить бесплатные подарки, и подписываются на рассылки, чтобы получить доступ к бонусам на веб-сайтах.

Первая линия защиты ваших персональных данных - это вы. Если вы делитесь своей личной информацией в сети, то рискуете, что произойдет утечка, как только компания, с которой вы поделились данными, будет взломана.

Вы можете значительно улучшить безопасность своих данных, если сохраните их конфиденциальными и не будете размещать на таких сайтах, как социальные сети.

Если вы хотите поделиться ими в сети, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности сайта, который вы используете, чтобы убедиться, что они не хранят и не передают ваши данные третьим лицам.

Используйте продукты кибербезопасности

Первоклассные продукты кибербезопасности предназначены не только для предприятий. У каждого такого продукта есть версия для личного использования.

Они разработаны для мониторинга устройств и подключений в режиме реального времени и раннего обнаружения вредоносных программ, а также могут помочь очистить ваше устройство от вредоносных программ и вирусов.

Такие программы автоматически сканируют USB-флешки, чтобы не допустить вредоносное ПО на ваши устройства. Лучше всего использовать брандмауэр и антивирусное программное обеспечение, чтобы дать безопасность вашим устройствам и защитить данные.

Не используйте личные устройства на работе

Тщательно обдумайте, использовать ли на работе личный телефон или ноутбук. Многие организации требуют, чтобы сотрудники выходили в интернет через зашифрованную частную сеть компании. У них также могут быть различные решения по контролю доступа и демократизации данных.

Это просто означает, что все ваши персональные данные будут проходить через сеть, которой управляет компания. Другими словами, компания может просматривать ваши данные, и они могут даже сохраняться, подвергая вас риску утечки, если компания станет жертвой кибератаки.

Отслеживайте активность на ваших устройствах и инструментах

Мониторинг активности по всем аккаунтам, отчетам, действиям и инструментам имеет важное значение. Кибератака, такая как внезапная массивная загрузка данных, не выглядит как повседневная деятельность.

Мониторинг может помочь обнаружить несоответствия, защитить ваши данные и предотвратить нарушения кибербезопасности.

Лучший способ сделать это - использовать инструменты, разработанные специально для мониторинга активности пользователей, устройств и сети.

В этой категории есть много инструментов, включая Nagios Core для мониторинга сетевой активности, Apps Tracker для отслеживания использования приложений или Maintenance Management для получения уведомлений, когда приложения запускают внешние программы.

Эти инструменты оснащены функциями уведомлений в режиме реального времени и мгновенного отключения, которые помогут вам сохранить ваши данные в безопасности.

Резервное копирование данных

Современные устройства позволяют вам стирать их удаленно. Это удобная функция, если вы потеряете свое устройство или его украдут. Когда вы стираете устройство, никто не может получить доступ к вашим данным, но и вы тоже.

Вот почему вам следует подумать о резервном копировании ваших данных. Решения для облачного хранения данных легкодоступны, поэтому делайте резервные копии в облаке, чтобы сохранить их в безопасности.