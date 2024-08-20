10 универсальных бытовых лайфхаков с ватными палочками

Образованный человек должен знать, что ватными палочками уши не чистят. Тем не менее, существует много способов использования их в быту. В каких случаях может пригодиться эта маленькая, но полезная вещица?

РБК-Украина (проект Styler) подобрало как можно больше лайфхаков, которые помогут вам применить ватные палочки во многих проблемных ситуациях.

Уход за ювелирными украшениями

Ювелирные изделия с изящными узорами - это настоящий вызов для очистки. Но ватная палочка с острым наконечником станет вашим секретным помощником.

Нанесите чистящую пасту, бережно обработайте все труднодоступные места, затем смойте средство и обсушите украшение бумажным полотенцем. И ваши драгоценности снова будут блистать, как новенькие!

Поджигание свечей

Вы когда-нибудь пытались поджечь свечу, в которую фитиль погрузился в воск? Эта задача не для слабых нервов, но с ватной палочкой все становится гораздо проще. Просто смочите ее в спирте, подожгите кончик и без лишних усилий подожгите свечу.

После этого опустите палочку в стакан с водой во избежание пожара. Просто, эффективно, безопасно!

Ремонт молнии

Застряла молния на любимой куртке или джинсах? Не беда! Ватная палочка и капля оливкового масла легко решат проблему. Промажьте проблемное место, потяните бегунок вниз - и ваша молния снова работает как новенькая.

Благодаря ватным палочкам можно ремонтировать одежду и обувь (фото: Freepik.com)

Подкрашивание волос

Крася волосы дома, можно случайно пропустить несколько прядей. Но ватная палочка с легкостью поправит ситуацию. Смочите ее в краске, нанесите на непрокрашенный участок, заверните волосы в фольгу, подождите 10 минут - и наслаждайтесь результатом!

Восстановление вида обуви

Нашли царапину на любимых туфлях? Не паникуйте, ватная палочка и жидкость для снятия лака вернут им первоначальный вид. Смочите палочку, обработайте царапину, а затем нанесите вазелин для блеска и защиты. И снова ваша обувь выглядит идеально!

Ремонт сколотой плитки

Упал тяжелый предмет и отколол кусочек плитки? Не беда! Ватная палочка и лак для ногтей подходящего цвета – ваши спасители. Нанесите лак на скол, дайте ему высохнуть, повторите, если нужно. И плитка снова смотрится безупречно!

Чистка клавиатуры

Ваша клавиатура - это магнит для пыли и грязи, особенно в маленьких промежутках между клавишами. Чтобы вернуть ей чистоту, смочите ватную палочку в спирте и тщательно протрите все эти уютные уголки. Простой и эффективный способ поддерживать порядок в вашем ноутбуке!

Ватная палочка словно создана для чистки электроники и оптики (фото: Pixabay.com)

Уход за кухонными инструментами

Кухонные инструменты как вафельницы или консервные ножи сложно очищать, но ватные палочки вам в этом помогут! Смочите их в изопропиловом спирте и очистите все труднодоступные места. Ваши инструменты будут как новые!

Применение лекарственных средств

Вам надоело пачкать пальцы во время нанесения мази или крема? Используйте ватные палочки! Они помогут нанести средство аккуратно и без лишних хлопот.

Ремонт потертостей на кожаных изделиях

Вернуть кожаным туфлям или мебели новый вид легко - просто возьмите ватную палочку, вазелин и жидкость для снятия лака. Вот и весь секрет для быстрой полированной поверхности без царапин!