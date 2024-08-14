5 крутих речей, які можна створити для господарства з пластикових пляшок

Пластикові пляшки - це дешева річ, що зустрічається майже усюди. Відповідно, і у сміття їх викидають у величезної кількості. Але є багато цікавих ідей, як використати пусті пляшки набагато продуктивніше. Що за дуже красиві та корисні предмети можна зробити з пластикових пляшок?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає та показує, у які корисні речі, що допоможуть у господарстві, можна перетворити пластикові пляшки.

Вертикальний сад

Для тих, хто хоче створити власний приватний вертикальний сад, це ідеальне рішення. Пластикові пляшки чудово підходять для тих, кому бракує місця для різноманітних декоративних та функціональних рослин.

Такий вертикальний сад можна розмістити майже де завгодно, якщо у вас є трохи вільного місця на стіні, яке отримує достатньо сонячного світла та легко зрошується.

Розміри саду залежать лише від кількості пляшок (фото: recyclops.com)

Розпилювач води на город

Чудовим прикладом доступного саморобного пристрою можуть бути поливалки з пластикових пляшок, які заслужено вважаються найпростішим рішенням для зволоження газону.

Для виготовлення конструкції потрібно зробити тонкі отвори у дволітровій пляшці, а потім закріпити її на кінці поливального шлангу. Готові пляшкові поливалки можна встановити на ділянці як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні, періодично змінюючи їхнє положення для більш повного зволоження ділянки.

Розпилювач робить полив набагато ефективнішім (фото: agronomu.com)

"Вічна" мітла

Ось як зробити цю дуже дешеву та довговічну мітлу, яка буде добре працювати надворі.

Відріжте дно пляшки.

Розріжте пляшку на тонкі смужки до самого горлечка.

Повторіть це з 15-17 пляшками, не залишаючи горлечка.

Коли всі пляшки готові: вставте їх усі в пляшку, у якої залишилося горлечко.

Ви можете зміцнити мітлу, додавши ще одне горлечко до горлечка пляшки для забезпечення міцності в місці кріплення.

Просвердліть два отвори і протягніть дріт через усі шари пляшок.

Закріпіть держак мітли цвяхом.

Пластикова мітла буде служити довше за звичайну (фото: Planeta Viável)

Декоративна завіса

Завіси з денець пластикових пляшок - це незвичне та креативне рішення для декору вашого дому. Спочатку потрібно зібрати достатню кількість пластикових пляшок, бажано одного кольору, щоб завіса виглядала гармонійно.

Потім, за допомогою ножиць або канцелярського ножа, акуратно відріжте дно кожної пляшки. Отримані пластикові круги можна залишити прозорими або пофарбувати в різні кольори, створюючи яскравий і унікальний візерунок.

Після цього, у кожному крузі потрібно зробити по два маленьких отвори, щоб їх можна було з'єднати між собою. Для з'єднання можна використовувати кільця для штор або міцну нитку, прив'язуючи дно однієї пляшки до іншої, створюючи ланцюжок.

Різні кольори можуть прикрашати інтер'єр на різні смаки (фото: michellebrand.co.uk)

Парник

Прозорі пляшки - це чудовий матеріал для створення парника. На відміну від скла та поліетилену, така споруда буде міцною, стане гарно триматися під вітром та прослужить довго.

Треба просто зібрати достатню кількість пляшок, нанизати їх на довгі палки або прути, та використати як елементи решітки, яка створюю щільні стіни.

Парник за допомогою пляшок зробити нескладно (фото: скриншот Youtube.com/Nature Slice)