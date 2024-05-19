10 интересных фактов о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри сегодня отмечают шестую годовщину своей свадьбы, которая была довольно интересна.

РБК-Украина (проект Styler) собрала интересные факты об этом важном дне герцогов и делится с вами.

Факт 1. Меган Маркл произнесла слово принцессы Дианы

Во время церемонии Гарри и Меган прочли традиционные клятвы, но невеста пропустила слово "подчиняться", так же как это сделала принцесса Диана, когда вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году.

Факт 2. Гарри нарушил правило семьи

Гарри нарушил королевскую традицию и надел кольцо (правда, не из валлийского золота, а из платины) во время церемонии венчания. Он носит ее до сих пор не снимая.

Факт 3. Герцог сам делал букет для невесты Меган Маркл

Свадебный букет для Меган Гарри собирал самостоятельно. Он выбрал любимые незабудки в честь своей покойной матери Дианы После свадьбы букет невесты был положен в Мемориал неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве согласно королевской традиции, которая началась с королевы-матери Елизаветы.

Интересные факты о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри (фото: Getty images)

Факт 4. Свадьба принца не стала поводом для выходного дня

День бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл не был объявлен выходным днем, как это было у Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Факт 5. Получили новый статус от королевы Елизаветы II

Перед свадьбой утром бабушка Гарри - королева Елизавета II присвоила внуку и будущей жене титулы герцога и герцогини Сассекских.

Факт 6. Фата Меган Маркл была вышита большим количеством цветов и не просто так

Невеста шла к алтарю в платье, которое для нее разработала британская дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Фата была вышита 55 цветами в знак уважения к 53 странам Содружества.