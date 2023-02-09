10 цікавих фактів про піцу, які ви точно ніколи не чули

9 лютого у світі відзначають Міжнародний день піци. Цю страву люблять і дорослі, і діти, адже вона неймовірно проста. Крім того, начинку можна обрати на будь-який смак.

Цікаві та незвичайні факти про піцу - читайте нижче в матеріалі Styler.

Автор "Трьох мушкетерів" був шанувальником піци

Письменник Александр Дюма став першим, хто серед публічних людей, звернув увагу на цю страву.

У 1835 він вирушив у подорож до Неаполя. Там письменник побачив, що небагаті люди влітку їдять лише кавун, а взимку - піцу. Йому захотілося спробувати страву, яка надзвичайно прийшлася до смаку.

Італійську піцу з ананасами винайшов грек у Канаді

Відомо, що піца родом із сонячної Італії, проте таку начинку як курка з ананасом винайшов грек Сем Панопулос. Він відкрив власну піцерію в Канаді та просто експериментував зі смаками, шукаючи нові поєднання.

Цікаво, що самі італійці такі нестандартні рецепти не люблять. Тому в Італії вам навряд чи вдасться знайти піцу з ананасами.

Цікаві факти про піцу (фото: Freepik)

Піца - їжа для бідних

Це досить відомий факт, що від початку піца вважалася їжею бідняків. Усе через те, що початкова варіація піци складалася лише з 3 інгредієнтів: оливкової олії, помідорів та хлібного коржика.

Згодом королева Маргарита попросила приготувати для неї більш різноманітну піцу. Після цього, до речі, з'явилася варіація начинки під назвою "Маргарита".

Різні країни мають власні рецепти піци

Попри те, що піца - італійська страва, вона прижилася в багатьох країнах світу. Своєю чергою люди адаптували піцу під місцеві вподобання. Так і з'явилися різні рецепти.

Наприклад, у Бразилії додають зелений горошок, у Франції - смажені яйця, у Китаї - скоринки з хот-дога. В Австралії є піци з м'ясом кенгуру, страусів та крокодилів.

Цікаві факти про піцу (фото: Freepik)

Знаменитості починали кар'єру з доставки піци

У доставці працюють здебільшого молоді люди, які починають самостійне життя та хочуть заробляти власні гроші. До того, як стати відомими, голлівудські зірки розвозили піцу тим, хто її замовив. Так розпочинали Стівен Болдуїн і Жан-Клод Ван Дамм.

А в 60-х роках американська розвідка працювала кур'єрами піци під прикриттям, щоб стежити за потрібними особами.

Субота - день піци

День, коли піцерії мають найбільше замовлень, - це вечір суботи. І це не дивно, адже після робочого тижня люди хочуть розслабитися в приємній компанії та зі смачною їжею. Найчастіші замовлення досить класичні: "Маргарита", "4 сири" та "4 сезони".

Цікаві факти про піцу (фото: Freepik)

Найбільша піца

Рекордну піцу приготували у 2012 році в Римі. Її діаметр становив 40 метрів, і над нею працювали одночасно 5 кухарів. А от найбільшу піцу щодня готують у штаті Техас у США. Її довжина становить приблизно 2 метри, а ціна - 300 доларів.

Пакування для піци

Першою "коробкою" для піци вважають плоску тарілку зі срібла, яку накривали кришкою. У такому вигляді їжу доставляли заможним громадянам. Пізніше стали використовувати коробки з металу, потім - звичайний папір, який складали у вигляді конверта. І лише після цього з'явилася картонна упаковка.

До речі, у Брукліні вам можуть зробити їстівну коробку для піци за 45 доларів.

Цікаві факти про піцу (фото: Freepik)

Піца в математиці

Було у вас таке, що не знаєте, як розділити піцу порівну між друзями? Математики вивели цілу теорему з цього приводу. Умова проста - кількість шматочків після розподілу має бути кратно чотирьом.

Сенс полягає в тому, щоб всі отримали однакові шматки піци, а отже, однакову кількість начинки.

Їстівна піца на принтері

Сьогодні винайдено 3D-принтер, який може надрукувати справжню їстівну піцу. Звучить фантастично, проте це правда! Спочатку його виготовили для космонавтів, проте зараз тестують у земному житті.

Відмінності від звичайної піци полягають у тому, що кетчуп замінений на соус, а рікотта - вершковим сиром. Експерти кажуть, що через десяток років такий прилад може бути в одному ряду з іншими кухонними девайсами.