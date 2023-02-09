10 интересных фактов о пицце, которые вы точно никогда не слышали

9 февраля в мире отмечается Международный день пиццы. Это блюдо любят и взрослые, и дети, ведь оно невероятно простое. Кроме того, начинку можно выбрать любой вкус.

Интересные и необычные факты о пицце - читайте ниже в материале Styler.

Автор "Трех мушкетеров" был поклонником пиццы

Писатель Александр Дюма стал первым, кто среди публичных людей, обратил внимание на это блюдо.

В 1835 году он отправился в путешествие в Неаполь. Там писатель увидел, что небогатые люди летом едят только арбуз, а зимой - пиццу. Ему захотелось попробовать блюдо, которое чрезвычайно пришлось по вкусу.

Итальянскую пиццу с ананасами изобрел грек в Канаде

Известно, что пицца родом из солнечной Италии, однако такую начинку, как курица с ананасом, изобрел грек Сэм Панопулос. Он открыл собственную пиццерию в Канаде и просто экспериментировал со вкусами в поисках новых сочетаний.

Интересно, что сами итальянцы такие нестандартные рецепты не любят. Потому в Италии вам вряд ли удастся найти пиццу с ананасами.

Интересные факты о пицце (фото: Freepik)

Пицца - еда для бедных

Это достаточно известный факт, что с самого начала пицца считалась едой бедняков. Все потому, что начальная вариация пиццы состояла только из 3 ингредиентов: оливкового масла, помидоров и хлебной лепешки.

Позже королева Маргарита попросила приготовить для нее более разнообразную пиццу. После этого, кстати, появилась вариация начинки под названием Маргарита.

Разные страны имеют собственные рецепты пиццы

Несмотря на то, что пицца - итальянское блюдо, она прижилась во многих странах мира. В свою очередь люди адаптировали пиццу под местные предпочтения. Так и появились разные рецепты.

Например, в Бразилии добавляют зеленый горошек, во Франции - жареные яйца, в Китае - корочки из хот-дога. В Австралии есть пиццы с мясом кенгуру, страусов и крокодилов.

Интересные факты о пицце (фото: Freepik)

Знаменитости начинали карьеру с доставки пиццы

В доставке работают в основном молодые люди, начинающие самостоятельную жизнь и желающие зарабатывать собственные деньги. До того как стать известными, голливудские звезды развозили пиццу тем, кто ее заказал. Так начинали Стивен Болдуин и Жан-Клод Ван Дамм.

А в 60-е годы американская разведка работала курьерами пиццы под прикрытием, чтобы следить за нужными лицами.

Суббота - день пиццы

День, когда у пиццерий больше всего заказов, - это вечер субботы. И это неудивительно, ведь после рабочей недели люди хотят расслабиться в приятной компании и с вкусной едой. Самые частые заказы довольно классические: "Маргарита", "4 сыра" и "4 сезона".

Интересные факты о пицце (фото: Freepik)

Самая большая пицца

Рекордную пиццу приготовили в 2012 году в Риме. Ее диаметр составлял 40 метров, и над ней работали одновременно 5 поваров. А вот самую большую пиццу каждый день готовят в штате Техас в США. Ее длина составляет примерно 2 метра, а цена - 300 долларов.

Упаковка для пиццы

Первой "коробкой" для пиццы считают плоскую тарелку из серебра, которую накрывали крышкой. В таком виде еду доставляли состоятельным гражданам. Позже стали использовать коробки из металла, затем - обычную бумагу, которую складывали в виде конверта. И только после этого появилась картонная упаковка.

Кстати, в Бруклине вам могут сделать съедобную коробку для пиццы за 45 долларов.

Интересные факты о пицце (фото: Freepik)

Пицца в математике

Было у вас такое, что не знаете, как разделить пиццу поровну между друзьями? Математики вывели целую теорему на этот счет. Условие простое - количество кусочков после распределения должно быть кратно четырем.

Смысл состоит в том, чтобы все получили одинаковые куски пиццы, а значит, одинаковое количество начинки.

Съедобная пицца на принтере

Сегодня изобретен 3D-принтер, который может напечатать настоящую съедобную пиццу. Звучит фантастически, но это правда! Сначала его создали для космонавтов, но сейчас тестируют в земной жизни.

Отличия от обычной пиццы заключаются в том, что кетчуп заменен соусом, а рикотта - сливочным сыром. Эксперты говорят, что через десять лет такой прибор может быть в одном ряду с другими кухонными девайсами.