10 трендів у харчуванні, які набирають популярність у 2025 році

Здорове харчування кожного року стає все більш популярним. Це призводить до появи нових трендів у харчуванні, які набирають популярності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога та нутриціолога Олени Костюк.

Рослинне харчування

Таке харчування включає споживання меншої кількості м’яса, більше овочів і бобових.

За словами експерта, таке харчування буде підтримувати здоров'я серця, знижує ризик діабету та ожиріння.

Варто розпочати з 1-2 днів на тиждень без м'яса, замінюючи його сочевицею, нутом або тофу.

Їжа "під вас"

Це включає персоналізований раціон, який складений на основі аналізів та генетики.

У сучасному світі все більше людей звертатимуть увагу на персоналізовані підходи до харчування. Завдяки тестам ДНК та аналізам мікробіоти, можливо створювати індивідуальні плани харчування, що враховують генетичні особливості, метаболізм та інші фактори.

Ваша їжа буде враховувати особливості організму - алергії, рівень цукру та гормони.

Інтуїтивне харчування

Якщо ви обираєте такий тип харчування, то варто їсти лише тоді, коли ви голодні і зупинятись, коли наситилися.

Це дуже корисно для організму, адже так ви слухаєте своє тіло, уникаєте переїдання та емоційного заїдання.

Варто їсти повільно, без гаджетів і фіксувати відчуття голоду та насичення.

Флекситаріанство

Флекситаріанці - це люди, які не виключають зі свого раціону якісь конкретні групи продуктів. Натомість вони будують своє харчування на рослинній їжі та лише зрідка вживають м’ясо та морепродукти, молоко та яйця.

Переважно рослинне харчування, але іноді - м'ясо та риба. Це буде трендом, адже це баланс між користю для здоров'я і любов'ю до смаку м'яса. Варто додавати м'ясо лише до основних страв, а перекуси робити вегетаріанськими.

Мінімум відходів

Багато людей практикують харчування без відходів - використовуються всі частини продуктів. Це включає економію бюджету та турботу про екологію.

Дієтолог радить робити супи з овочевих залишків або сушити шкірки цитрусових для чаю.

Функціональні продукти

Функціональні продукти стають базовою складовою раціону багатьох людей. У 2025 році очікується подальший ріст популярності продуктів, які не лише задовольняють голод, а й забезпечують додаткову користь для здоров’я.

Сюди відноситься їжі з додатковою користю: пробіотики, омега-3 та вітаміни. Вона буде підтримувати імунітет, травлення та наситить енергією.

Нові смаки та мікси

Це включає поєднання кухонь світу - від азіатської до латиноамериканської. Так можна урізноманітнити раціон та збагатити страви новими смаками.

Здоровий кишківник

Такий тип харчування включає продукти, які будуть сприяти здоровій мікрофлорі - ферментовані та клітковина.

Це корисно, адже буде сприяти покращенню травлення та стану шкіри і навіть настрою.

Варто обирати йогурт, квашену капусту, соління без оцету та багато зелені.

Еко-їжа

Всю відносяться продукти, вирощені без хімії та з дотриманням екологічних норм. Вони безпечні для організму та довкілля.

Експерт радить обирати місцевих виробників і фермерські продукти.

Диджиталізація харчування

Технології активно інтегруються у сферу здорового харчування. Смарт-гаджети та онлайн-платформи допомагають користувачам не лише контролювати раціон, але й отримувати рекомендації в реальному часі.