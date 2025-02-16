10 трендов в питании, которые набирают популярность в 2025 году
Здоровое питание с каждым годом становится все более популярным. Это приводит к появлению новых трендов в питании, которые набирают популярность.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога и нутрициолога Елены Костюк.
Растительное питание
Такое питание включает потребление меньшего количества мяса, больше овощей и бобовых.
По словам эксперта, такое питание будет поддерживать здоровье сердца, снижает риск диабета и ожирения.
Стоит начать с 1-2 дней в неделю без мяса, заменяя его чечевицей, нутом или тофу.
Еда "под вас"
Это включает персонализированный рацион, который составлен на основе анализов и генетики.
В современном мире все больше людей будут обращать внимание на персонализированные подходы к питанию. Благодаря тестам ДНК и анализам микробиоты, возможно создавать индивидуальные планы питания, учитывающие генетические особенности, метаболизм и другие факторы.
Ваша еда будет учитывать особенности организма - аллергии, уровень сахара и гормоны.
Интуитивное питание
Если вы выбираете такой тип питания, то стоит есть только тогда, когда вы голодны и останавливаться, когда насытились.
Это очень полезно для организма, ведь так вы слушаете свое тело, избегаете переедания и эмоционального заедания.
Стоит есть медленно, без гаджетов и фиксировать чувство голода и насыщения.
Флекситарианство
Флекситарианцы - это люди, которые не исключают из своего рациона какие-то конкретные группы продуктов. Вместо этого они строят свое питание на растительной пище и лишь изредка употребляют мясо и морепродукты, молоко и яйца.
Преимущественно растительное питание, но иногда - мясо и рыба. Это будет трендом, ведь это баланс между пользой для здоровья и любовью к вкусу мяса. Стоит добавлять мясо только к основным блюдам, а перекусы делать вегетарианскими.
Минимум отходов
Многие люди практикуют питание без отходов - используются все части продуктов. Это включает экономию бюджета и заботу об экологии.
Диетолог советует делать супы из овощных остатков или сушить кожуру цитрусовых для чая.
Функциональные продукты
Функциональные продукты становятся базовой составляющей рациона многих людей. В 2025 году ожидается дальнейший рост популярности продуктов, которые не только удовлетворяют голод, но и обеспечивают дополнительную пользу для здоровья.
Сюда относится пища с дополнительной пользой: пробиотики, омега-3 и витамины. Она будет поддерживать иммунитет, пищеварение и насытит энергией.
Новые вкусы и миксы
Это включает сочетание кухонь мира - от азиатской до латиноамериканской. Так можно разнообразить рацион и обогатить блюда новыми вкусами.
Здоровый кишечник
Такой тип питания включает продукты, которые будут способствовать здоровой микрофлоре - ферментированные и клетчатка.
Это полезно, ведь будет способствовать улучшению пищеварения и состояния кожи и даже настроения.
Стоит выбирать йогурт, квашеную капусту, соленья без уксуса и много зелени.
Эко-пища
Сюда относятся продукты, выращенные без химии и с соблюдением экологических норм. Они безопасны для организма и окружающей среды.
Эксперт советует выбирать местных производителей и фермерские продукты.
Диджитализация питания
Технологии активно интегрируются в сферу здорового питания. Смарт-гаджеты и онлайн-платформы помогают пользователям не только контролировать рацион, но и получать рекомендации в реальном времени.
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