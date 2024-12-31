10 старовинних прикмет та забобонів про Новий рік: в деякі з них вірять й досі

Новий рік - це свято, яке супроводжують численні традиції та вірування. В Україні та інших країнах Східної Європи існує чимало прикмет, які відображають надії людей на добробут і удачу в наступному році.

Як зустрінеш Новий рік, так його й проведеш

Одна з найпоширеніших прикмет, яка вказує на те, що перші хвилини нового року впливають на те, яким буде наступний рік. Це стосується не лише настрою, але й того, з ким ви його зустріли.

Не можна плакати на Новий рік

Новорічні сльози вважаються поганим знаком. Вірилося, що якщо у перші хвилини Нового року ви плачете, то й весь рік буде наповнений смутком і неприємностями.

Потрібно зробити добрі справи в перші години Нового року

Щоб рік був щасливим, важливо допомогти іншим або зробити хоча б одну добру справу, навіть якщо це проста послуга.

Якщо в перший день року буде холодно, то весь рік буде важким

Холод на Новий рік у народі асоціювався з тяжким і холодним роком, тому до цього дня ставилися з особливою увагою до погодних умов.

Не можна сваритися та битися на Новий рік

Конфлікти в перші години року можуть притягти неприємності та розчарування в особистому житті. Тому намагалися зберігати мир і гармонію в цей день.

Чим більше святкових страв на столі, тим багатшим буде рік

В Україні було заведено готувати на новорічний стіл багато страв, особливо пісних. Чим більше їжі, тим більше благополуччя і достатку обіцяли на наступний рік.

Не можна позичати гроші на Новий рік

Позики в новорічну ніч вважалися недобрим знаком. Вважалося, що якщо в цей день хтось позичає або дає гроші, це приведе до фінансових проблем у майбутньому році.

Нікому не можна передавати вітання першим

Ця дивна традиція полягала в тому, щоб перше вітання було отримано, а не відправлене. Це обіцяло удачу й успіх у всіх справах.

Якщо на Новий рік на вулиці йде дощ, рік буде багатим на врожай

Дощ в новорічну ніч передрікали хороші врожаї та родючий рік для селян. Це був знак, що рік буде щедрим на плоди праці.

Якщо першим у ваш дім на Новий рік зайде чоловік, рік буде щасливим

Ця прикмета виникла в стародавні часи, коли вважалося, що чоловіки приносять удачу в дім. Тому перше вітання від чоловіка на Новий рік означало гармонійний і щасливий рік.

Як ці прикмети впливають на сучасні традиції?

Попри те, що багато з цих забобонів здавалося б архаїчними, вони й сьогодні знаходять місце в житті людей, особливо в сільських місцевостях або серед тих, хто шанує народні традиції. Вони додають особливого колориту святу та підсилюють атмосферу надії на краще майбутнє.