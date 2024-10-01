10 способів захистити себе від діпфейків у 2024 році

У 2024 році діпфейки стали однією з найсерйозніших загроз в інтернеті, оскільки технології продовжують розвиватися і стають дедалі складніше відрізнити фальшивку від реальності. Ці підробки можна використовувати для маніпуляцій, поширення дезінформації і навіть кіберзлочинів.

Про 10 ефективних способів, які допоможуть вам зберегти свою безпеку та захистити особисті дані в епоху цифрових підробок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американську некомерційну організацію National Cybersecurity Alliance , яка сприяє підвищенню обізнаності з кібербезпекою.

Що відомо про дипфейки

Deepfakes - це згенеровані штучним інтелектом відео чи аудіокліпи, які створюють видимість того, що хтось говорить чи робить те, чого він ніколи не робив.

Deepfakes можуть використовуватися для дискредитації людей та здійснення шахрайства. Наприклад, якщо ваша голосова ідентичність та конфіденційна інформація потрапили в чужі руки, кіберзлочинець може використовувати підроблені аудіозаписи для зв'язку з вашим банком.

Ви можете подумати, що оскільки ви не використовуєте будь-який продукт ШІ, ви ніколи не зможете стати жертвою. Правда в тому, що ці технології можуть очищати дані (такі як відео, фотографії та голосові записи) мільйонів людей із веб-сайтів, таких як платформи соціальних мереж.

Ви можете зробити деякі кроки, щоб зменшити ймовірність того, що злочинець створить ваш deepfake.

Діліться особистою інформацією з обережністю

Перший крок до запобігання дипфейкам - бути вкрай обережним з тим, яку особисту інформацію ви публікуєте у мережі. Обмежте обсяг доступних даних про себе, особливо високоякісних фотографій та відео, які можуть бути використані для створення діпфейка.

Ви можете налаштувати параметри соціальних мереж так, щоб тільки довірені люди могли бачити те, чим ви ділитеся. Звичайно, ви також повинні переконатися, що довіряєте всім, хто просить підписатися або додати вас у друзі.

Увімкніть суворі налаштування конфіденційності

Скористайтеся всіма перевагами конфіденційності веб-сайтів, щоб контролювати, хто може отримати доступ до вашої особистої інформації та контенту. Обмежте коло осіб, які можуть бачити ваші фотографії, відео та інші конфіденційні дані.

Це стосується веб-сайтів, на яких зберігаються файли фотографій. Скоротіть обсяг загальнодоступних матеріалів, і ви зведете до мінімуму ресурси, які мають потенційні творці deepfake.

Додайте водяний знак на фотографії

Під час публікації зображень або відео в мережі розгляньте можливість використання цифрового водяного знака на них. Це може відлякати творців deepfake від використання вашого контенту, оскільки це робить їх зусилля більш відстежуваними.

Дізнайтесь про deepfakes і про штучний інтелект

Сфера ШІ швидко змінюється. Бути в курсі останніх розробок допоможе вам зберігати пильність. Вам не потрібно ставати експертом, але стежити за новинами про ці технології важливо для всіх. Ці знання допоможуть розпізнавати потенційні червоні прапорці при зіткненні з підозрілим контентом.

Використовуйте багатофакторну автентифікацію

В наші дні вам дійсно слід подвоїти свою безпеку, впровадивши багатофакторну автентифікацію для всіх своїх облікових записів. Це той випадок, коли вам потрібний додатковий крок для входу в обліковий запис, наприклад сканування особи, введення коду, надісланого на ваш телефон, або використання автономного застосунка на вашому пристрої.

Цей додатковий рівень безпеки допомагає запобігти несанкціонованому доступу до ваших облікових записів, знижуючи ймовірність того, що хтось отримає ваші персональні дані.

Використовуйте довгі, надійні та унікальні паролі

Кожен пароль повинен бути довжиною не менше 16 символів, унікальним для облікового запису та містити випадкову суміш великих літер, малих літер, цифр та спеціальних символів. Найкращий спосіб запам'ятати всі ці унікальні паролі - зберегти їх у менеджері паролів із включеним MFA.

Підтримуйте актуальність програмного забезпечення

Підтримуйте актуальність своїх пристроїв та програмного забезпечення за допомогою останніх виправлень та оновлень безпеки. Застаріле програмне забезпечення може мати вразливості, які можуть використовувати хакери для доступу до ваших даних.

Рекомендується ввімкнути автоматичні оновлення, щоб не доводилося постійно перевіряти наявність нових оновлень.

Не потрапляйте на вудку фішингу

Будьте обережні при отриманні листів, прямих, текстових повідомлень, телефонних дзвінків або інших цифрових повідомлень, якщо джерело невідоме.

Це особливо актуально, якщо повідомлення вимагає від вас швидких дій, наприклад, стверджує, що ваш комп'ютер був зламаний або ви виграли приз.

Творці діпфейків намагаються маніпулювати вашими емоціями, щоб ви завантажили шкідливе програмне забезпечення або поділилися особистою інформацією. Перевіряйте особистість відправника та не переходьте за підозрілими посиланнями.

Повідомляйте про вміст deepfake

Якщо ви стикаєтеся з контентом deepfake, у якому берете участь ви чи хтось із ваших знайомих, повідомте про цю платформу, на якій розміщено цей контент.

Це може допомогти у його видаленні або розслідуванні, обмеживши його потенційне охоплення. Вам також слід повідомити про це у правоохоронні органи.

Зверніться за юридичною консультацією

Якщо ви стали жертвою deepfake, який завдав шкоди вашій репутації, проконсультуйтеся з експертами з кібербезпеки та конфіденційності даних.

Закони швидко розвиваються, щоб вирішити проблему deepfake, але з такими швидкими темпами розвитку технологій правовій системи потрібен час, щоб наздогнати їх.