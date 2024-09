Як визначити, що зображення створено за допомогою штучного інтелекту

Перевірте назву, опис, розділ коментарів (і теги)

Не всі згодні з тим, що необхідно розкривати використання ШІ при публікації зображень, але для тих, хто все ж таки вирішить це зробити, ця інформація буде або в назві, або в описі посту.

Ще одне гарне місце для пошуку - розділ коментарів, де автор міг згадати про це. Наприклад, на наведених зображеннях було опубліковано повний запит, який використовується для створення твору мистецтва, що корисно для всіх, хто хоче експериментувати з різними ідеями для запитів до ШІ.

Крім назви, опису та розділу коментарів, ви також можете перейти на сторінку профілю, щоб знайти підказки. Такі ключові слова, як Midjourney або DALL-E, назви двох популярних генераторів штучного мистецтва достатньо, щоб ви дізналися, що зображення, на які ви дивитеся, можуть бути згенеровані ШІ.

Деякі онлайн-спільноти з мистецтва, такі як DeviantArt, адаптуються до притоку зображень, згенерованих ШІ, створюючи спеціальні категорії тільки для штучного мистецтва. Переглядаючи такі сайти, ви також захочете стежити, які теги використовував автор для класифікації зображення.

Це поширюється на такі сайти соціальних мереж, як Instagram або X (раніше Twitter), де зображення може бути позначене з хештегом, таким як #AI, #Midjourney, #Dall-E і т.д.

Перевірте назву, опис, розділ коментарів (і теги) (фото: MakeUseOf)

Шукайте водяний знак

Ще одна важлива підказка для ідентифікації зображення, згенерованого ШІ є водяний знак. DALL-E 2 розміщує його на кожному зображенні, яке ви завантажуєте з його сайту, хоча він може бути не відразу очевидним.

На прикладі зображення нижче, ви можете знайти водяний знак у правому нижньому кутку картинки, який виглядає як п'ять квадратів жовтого, бірюзового, зеленого, червоного та синього кольорів. Якщо ви бачите такий знак на зображенні, яке вам зустрічається, ви можете бути впевнені, що воно було створено з використанням ШІ.

Проблема в тому, що дійсно легко завантажити те саме зображення без водяного знака, якщо ви знаєте, як це зробити, і це не суперечить політиці OpenAI.

Midjourney, з іншого боку, взагалі не використовує водяні знаки, залишаючи користувачам вирішувати, чи хочуть вони вказувати на використання ШІ у своїх зображеннях.

Водяний знак на зображенні (фото: MakeUseOf)

Шукайте спотворення ШІ у зображенні

Ви можете їх не помітити відразу, але зображення, згенеровані ШІ, часто мають кілька дивних візуальних маркерів, які стають очевиднішими при більш уважному розгляді.

На зображенні нижче показано кілька собак, що сидять за обіднім столом, але при ближчому розгляді ви розумієте, що у деяких собак відсутні очі, а інші особи просто виглядають як розмазана фарба.

Ефект схожий на імпресіоністські картини, які складаються з коротких мазків фарби, що передають суть предмета. Їх краще розглядати на відстані, якщо ви хочете отримати уявлення про те, що відбувається.

Те саме стосується і деяких творів мистецтва, створених ШІ. Зазвичай саме дрібніші деталі видають той факт, що це зображення, згенероване штучними інтелектом.

У деяких собак відсутні очі, а обличчя інших собак виглядають просто як плями фарби (фото: MakeUseOf)

Наприклад, подивіться ближче на згенеровану ШІ лице, взяте з сайту This Person Does Not Exist. Помічаєте щось дивне? Воно може обдурити майже всіх, змусивши повірити, що це реальна фотографія людини, за винятком відсутньої частини окулярів і дивного способу, яким окуляри зливаються зі шкірою.

Згенероване штучним інтелектом обличчя (фото: MakeUseOf)

Коли йдеться про фотореалістичні зображення людей, є ще кілька маркерів ШІ, на які можна звернути увагу:

Відсутні чи невідповідні сережки

Розмитий фон, який більше схожий на текстуру

Текст на задньому плані невиразний або безглуздий

Асиметрія обличчя (зміщені зуби, різні розміри очей)

Ділянки фотографії виглядають так, ніби вони були намальовані

Предмети, такі як окуляри чи сережки, зливаються зі шкірою

Руки мають зайві пальці або явно виглядають неприродно і нелюдсько

Навіть при спостереженні за цими маркерами ШІ іноді неймовірно складно відрізнити підробку, і вам може знадобитися витратити додатковий час, щоб навчитися розпізнавати фейкові медіа.

Використовуйте детектор зображень на базі штучного інтелекту

Деякі люди мають можливість вирішити проблему ідентифікації походження зображення. У міру того, як ми починаємо більше сумніватися, що бачимо в Інтернеті, такі компанії, як Optic, пропонують зручні веб-інструменти, які ви можете використовувати.

Веб-інструмент AI or Not дозволяє завантажити зображення і швидко перевірити, чи було воно згенеровано за допомогою ШІ. Він стверджує, що здатний виявляти зображення від найбільших генераторів штучного мистецтва: Midjourney, DALL-E та Stable Diffusion.

Однак сприймайте це з часткою скепсису, оскільки результати не є безпомилковими. У деяких тестах він справді працював краще, ніж попередні інструменти такого роду. Але він також зробив безліч неправильних аналізів, що робить його ненабагато кращим, ніж вгадування.

Оскільки результати ненадійні, краще використовувати цей інструмент у поєднанні з іншими методами для перевірки, чи є зображення згенерованим ШІ.

Причина згадки детекторів зображень ШІ, таких як цей, полягає в тому, що подальший розвиток, ймовірно, призведе до створення додатка, який буде дуже точним одного прекрасного дня.

AI or Not дозволяє вам завантажити зображення та швидко перевірити, чи було воно згенеровано за допомогою ІІ (фото: MakeUseOf)