10 способів, як генеративний ШІ впливає на наші робочі місця вже сьогодні

Організації, що працюють на основі даних, найкраще підготовлені до використання Generative AI

Компанії, які найшвидше впроваджують Generative AI (GenAI), зазвичай є орієнтованими на дані. Згідно зі звітом, такі організації вже мають високий рівень якості даних, розвинену інфраструктуру, надійне управління та захист інформації. Це дозволяє оперативно впроваджувати нові технології, навіть якщо процес пошуку конкретних застосувань GenAI у них займає більше часу.

Компанії обережно масштабують використання GenAI

Багато компаній, що почали експерименти з GenAI, переходять до масштабнішого впровадження. Вони наголошують на важливості поступового процесу: спочатку рішення тестуються на невеликих групах співробітників, що дозволяє виявити проблеми на ранніх стадіях. Такий підхід запобігає втраті інтересу з боку співробітників, якщо технологія працює не так, як планувалося.

Поінформованість про ризики залишається високою

Більшість організацій усвідомлюють потенційні ризики використання GenAI, такі як виток даних, порушення конфіденційності та етичні питання, включаючи упередженість результатів. Щоб мінімізувати репутаційні ризики та уникнути проблем із регуляторами, компанії проводять тести та пілотні проекти у безпечному внутрішньому середовищі.

GenAI підвищує продуктивність, але компанії не завжди знають, як використовувати час, що звільнився.

Хоча оцінити загальний макроекономічний ефект від підвищення продуктивності складно, багато компаній відзначають значні покращення на рівні організації. Наприклад, завдання, на виконання яких раніше витрачалися тижні, тепер вирішуються за лічені хвилини завдяки автоматизації.

Понад чверть опитаних відзначили, що GenAI дозволяє співробітникам займатися більш творчою та значущою роботою. Однак частина компаній поки що не має чіткого плану, як розподіляти вивільнений час співробітників.

Підвищення якості роботи - ще один важливий стимул впровадження GenAI

Крім підвищення продуктивності, компанії вважають важливим поліпшення якості роботи. Якщо GenAI впроваджено коректно, він забезпечує більшу точність, послідовність та мінімізацію помилок, що сприяє зростанню задоволеності клієнтів.

Люди не завжди довіряють результатам використання технології

Співробітники висловлюють побоювання щодо точності, можливості наявності упередженості та етичності заміни людської праці Generative AI (GenAI). Особливо швидко нову технологію освоюють IT-фахівці, проте найбільший вплив відчувають адміністративні підрозділи, де виникають питання про майбутнє співробітників.

Для зміцнення довіри компаніям необхідно проводити навчання, яке допомагає зрозуміти технологію, а також пропонувати програми перепідготовки та підвищення кваліфікації. Це стає особливо актуальним у контексті майбутніх змін: згідно з даними ініціативи World Economic Forum, навички 44 відсотків працівників будуть трансформовані протягом п'яти років.

Контрольний список для залучення співробітників при розгортанні GenAI в організаціях (The World Economic Forum)

Впровадження GenAI неможливе без керування змінами

Для успішного впровадження GenAI важливо враховувати вплив на корпоративну культуру та зміну мислення працівників. У звіті наголошується, що лідери організації, особливо на високих посадах, відіграють ключову роль у цьому процесі. Не менш важливими є менеджери середньої ланки, які найкраще розуміють робочі процеси і можуть виявити області, де GenAI буде найбільш ефективним.

Більшість організацій не знають, скільки співробітників реально використовують GenAI

За результатами інтерв'ю, рівень використання GenAI варіюється від 20 до 80 відсотків співробітників. Деякі компанії надали доступ до всіх інструментів GenAI всім працівникам, тоді як інші обмежують використання окремих підрозділів або вимагають попереднього схвалення ліцензій. Підхід залежить від того, як організація готова до ризиків.

Мало компаній мають стратегію сталого використання ШІ

Великі мовні моделі, такі як ChatGPT, потребують значних обчислювальних ресурсів та споживають багато енергії. Хоча багато компаній визнають цю проблему, лише деякі розробили стратегії зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Екологічні аспекти поки що не займають центральне місце при ухваленні рішень про впровадження GenAI.

Виключення людини з процесу, як і раніше, вважається помилкою

Компанії стежать за ризиками, якістю та відповідальним використанням GenAI через внутрішні комітети або поради, що встановлюють правила та оцінюють конкретні випадки застосування.

З урахуванням скандалів навколо дискримінаційних алгоритмів та вхідних законодавчих актів, таких як Закон Європейського союзу про штучний інтелект, організації розуміють важливість перевірки та людського втручання.