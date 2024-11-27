10 способов, как генеративный ИИ влияет на наши рабочие места уже сегодня

Организации, работающие на основе данных, лучше всего подготовлены к использованию Generative AI

Компании, которые быстрее всего внедряют Generative AI (GenAI), обычно являются ориентированными на данные. Согласно отчету, такие организации уже обладают высоким уровнем качества данных, развитой инфраструктурой, надежным управлением и защитой информации. Это позволяет им оперативно внедрять новые технологии, даже если процесс поиска конкретных применений GenAI у них занимает больше времени.

Компании осторожно масштабируют использование GenAI

Многие компании, начавшие эксперименты с GenAI, переходят к более масштабному внедрению. Они подчеркивают важность постепенного процесса: сначала решения тестируются на небольших группах сотрудников, что позволяет выявить проблемы на ранних стадиях. Такой подход предотвращает потерю интереса со стороны сотрудников, если технология работает не так, как планировалось.

Осведомленность о рисках остается высокой

Большинство организаций осознают потенциальные риски использования GenAI, такие как утечки данных, нарушения конфиденциальности и этические вопросы, включая предвзятость результатов. Чтобы минимизировать репутационные риски и избежать проблем с регуляторами, компании проводят тесты и пилотные проекты в безопасной внутренней среде.

GenAI повышает производительность, но компании не всегда знают, как использовать освободившееся время

Хотя оценить общий макроэкономический эффект от повышения производительности сложно, многие компании отмечают значительные улучшения на уровне организации. Например, задачи, на выполнение которых раньше уходили недели, теперь решаются за считанные минуты благодаря автоматизации.

Более четверти опрошенных отметили, что GenAI позволяет сотрудникам заниматься более творческой и значимой работой. Однако часть компаний пока не имеет четкого плана, как распределять высвобожденное время сотрудников.

Повышение качества работы - еще один важный стимул внедрения GenAI

Помимо повышения производительности, компании считают важным улучшение качества работы. Если GenAI внедрен корректно, он обеспечивает большую точность, последовательность и минимизацию ошибок, что способствует росту удовлетворенности клиентов.

Люди не всегда доверяют результатам использования технологии

Сотрудники выражают опасения по поводу точности, возможности наличия предвзятости и этичности замены человеческого труда Generative AI (GenAI). Особенно быстро новую технологию осваивают IT-специалисты, однако наиболее значительное воздействие ощущают административные подразделения, где возникают вопросы о будущем сотрудников.

Для укрепления доверия компаниям необходимо проводить обучение, которое помогает понять технологию, а также предлагать программы переподготовки и повышения квалификации. Это становится особенно актуальным в контексте предстоящих изменений: согласно данным инициативы World Economic Forum, навыки 44 процентов работников будут трансформированы в ближайшие пять лет.

Контрольный список для вовлечения сотрудников при развертывании GenAI в организациях (фото: The World Economic Forum)

Внедрение GenAI невозможно без управления изменениями

Для успешного внедрения GenAI важно учитывать влияние на корпоративную культуру и изменение мышления сотрудников. В отчете подчеркивается, что лидеры организации, особенно на высоких должностях, играют ключевую роль в этом процессе. Не менее важны менеджеры среднего звена, которые лучше всего понимают рабочие процессы и могут выявить области, где GenAI будет наиболее эффективен.

Большинство организаций не знают, сколько сотрудников реально используют GenAI

По результатам интервью, уровень использования GenAI варьируется от 20 до 80 процентов сотрудников. Некоторые компании предоставили доступ ко всем инструментам GenAI всем работникам, тогда как другие ограничивают использование отдельных подразделений или требуют предварительного одобрения лицензий. Подход зависит от того, насколько организация готова к рискам.

Мало компаний имеют стратегию устойчивого использования ИИ

Крупные языковые модели, такие как ChatGPT, требуют значительных вычислительных ресурсов и потребляют много энергии. Хотя многие компании признают эту проблему, лишь немногие разработали стратегии по снижению негативного влияния на окружающую среду. Экологические аспекты пока не занимают центральное место при принятии решений о внедрении GenAI.

Исключение человека из процесса по-прежнему считается ошибкой

Компании следят за рисками, качеством и ответственным использованием GenAI через внутренние комитеты или советы, устанавливающие правила и оценивающие конкретные случаи применения. Большинство также внедряют программы обучения ответственному использованию технологий.

С учетом скандалов , организации понимают важность проверки и человеческого вмешательства.