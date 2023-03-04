10 сніданків, від яких більше шкоди, ніж користі: нутриціолог дала список продуктів

Фудблогери дещо викривили уявлення про ідеальний сніданок і створили кілька міфів про те, якою має бути їжа вранці. Погодьтесь, ви теж бачили неодноразово фото із пухкими круасанами або підсмаженими тостами на сніданок. Але чи насправді варто такі страви їсти вранці?

Про топ-10 сніданків, від яких краще відмовитись, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у своєму каналі Telegram .

Яким повинен бути сніданок

"Найчастіші помилки - відмова від сніданку. А також недостатня поживність, наприклад замало клітковини, рослинних жирів чи білка. Додавайте до страв насіння гарбуза, мигдаль, амарант, хумус, конопляні ядра, - пише експерт.

Голобородько також зазначає, що їжа повинна бути "функціональна" - смачна, різноманітна і така, що "працює" на організм.

"Вона запускає "дизайн" дня для травлення, гормонів та вимикає пошукову поведінку солодкого", - пояснює нутриціолог.

10 сніданків, у яких мало користі

Голобородько виділяє 10 типів продуктів, яких не варто їсти на сніданок: