10 сніданків, від яких більше шкоди, ніж користі: нутриціолог дала список продуктів
Фудблогери дещо викривили уявлення про ідеальний сніданок і створили кілька міфів про те, якою має бути їжа вранці. Погодьтесь, ви теж бачили неодноразово фото із пухкими круасанами або підсмаженими тостами на сніданок. Але чи насправді варто такі страви їсти вранці?
Про топ-10 сніданків, від яких краще відмовитись, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у своєму каналі Telegram.
Яким повинен бути сніданок
"Найчастіші помилки - відмова від сніданку. А також недостатня поживність, наприклад замало клітковини, рослинних жирів чи білка. Додавайте до страв насіння гарбуза, мигдаль, амарант, хумус, конопляні ядра, - пише експерт.
Голобородько також зазначає, що їжа повинна бути "функціональна" - смачна, різноманітна і така, що "працює" на організм.
"Вона запускає "дизайн" дня для травлення, гормонів та вимикає пошукову поведінку солодкого", - пояснює нутриціолог.
10 сніданків, у яких мало користі
Голобородько виділяє 10 типів продуктів, яких не варто їсти на сніданок:
- Солодкі та цукрові злаки, пластівці, медові та сиропні граноли, розплющені зерна в цукрі.
- Оладки, панкейки та вафлі на постійній основі. Вибілене борошно і цукор підрум'янені в олії - це калорійно і порожньо по наповненню, після них їсти захочеться швидко. Таке можна споживати зрідка.
- Тост з маслом. У такому випадку варто додати хоча б яйце, авокадо, сьомгу, хамон та зелень.
- Магазинні мафіни. Це фактично цукор з рафінованим борошном і жиром.
- Фруктові соки та фреші. У них багато цукру і нема клітковини - її викидають із м'якоттю.
- Ранкова випічка така як круасан, пампушки, булки, міні десерт - можна після повноцінного сніданку чи обіду.
- Підсолоджені та знежирені йогурти, з наповнювачами й солодкі сирки.
- Батончики, фініки, курага, родзинки у міксі з вівсянкою та горіхами потрібні, коли ми підіймаємось на Ельбрус, йдемо навколо Монблану або перепливли Босфор. Інакше така кількість фруктози з жиром вам не потрібна.
- Перероблене м'ясо, ковбаси, сосиски, паштети на рафінованій олії - не їжа. Хамон іноді можна.
- Солодкі кавові напої - капучино з сиропом, фрапе, карамельні мак'ято або просто з цукром - це триденна доза цукру. Краще брати каву-фільтр, еспресо, джезва у чистому вигляді.
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