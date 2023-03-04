10 завтраков, от которых больше вреда, чем пользы: нутрициолог дала список продуктов

Фудблогеры немного исказили представление об идеальном завтраке и создали несколько мифов о том, какой должна быть еда утром. Согласитесь, вы тоже видели неоднократно фото с пухлыми круассанами или поджаренными тостами на завтрак. Но действительно ли стоит есть такие блюда утром?

О топ-10 завтраках, от которых лучше отказаться, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в своем канале Telegram .

Каким должен быть завтрак

"Самые частые ошибки - отказ от завтрака. А также недостаточная питательность, например мало клетчатки, растительных жиров или белка. Добавляйте в блюда семена тыквы, миндаль, амарант, хумус, конопляные ядра", - пишет эксперт.

Голобородько также отмечает, что пища должна быть "функциональной" - вкусной, разнообразной и "работающей" на организм.

"Она запускает "дизайн" дня для пищеварения, гормонов и отключает поисковое поведение сладкого", - объясняет нутрициолог.

10 завтраков, в которых мало пользы

Голобородько выделяет 10 типов продуктов, которых не стоит есть на завтрак: