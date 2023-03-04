10 завтраков, от которых больше вреда, чем пользы: нутрициолог дала список продуктов
Фудблогеры немного исказили представление об идеальном завтраке и создали несколько мифов о том, какой должна быть еда утром. Согласитесь, вы тоже видели неоднократно фото с пухлыми круассанами или поджаренными тостами на завтрак. Но действительно ли стоит есть такие блюда утром?
О топ-10 завтраках, от которых лучше отказаться, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в своем канале Telegram.
Каким должен быть завтрак
"Самые частые ошибки - отказ от завтрака. А также недостаточная питательность, например мало клетчатки, растительных жиров или белка. Добавляйте в блюда семена тыквы, миндаль, амарант, хумус, конопляные ядра", - пишет эксперт.
Голобородько также отмечает, что пища должна быть "функциональной" - вкусной, разнообразной и "работающей" на организм.
"Она запускает "дизайн" дня для пищеварения, гормонов и отключает поисковое поведение сладкого", - объясняет нутрициолог.
10 завтраков, в которых мало пользы
Голобородько выделяет 10 типов продуктов, которых не стоит есть на завтрак:
- Сладкие и сахарные злаки, хлопья, медовые и сиропные гранолы, зерна в сахаре.
- Оладьи, панкейки и вафли на постоянной основе. Отбеленная мука и сахар подрумяненные в масле - это калорийно и пусто по наполнению, после них есть захочется быстро. Такое можно употреблять изредка.
- Тост с маслом. В таком случае следует добавить хотя бы яйцо, авокадо, семгу, хамон и зелень.
- Магазинные мафины. Это фактически сахар с рафинированной мукой и жиром.
- Фруктовые соки и фреш. У них много сахара и нет клетчатки - ее выбрасывают с мякотью.
- Утренняя выпечка такая как круассан, пончики, булки, мини десерт - можно после полноценного завтрака или обеда.
- Подслащенные и обезжиренные йогурты с наполнителями и сладкие сырки.
- Батончики, финики, курага, изюм в миксе с овсянкой и орехами нужны, когда мы поднимаемся на Эльбрус, идем вокруг Монблана или переплыли Босфор. Иначе такое количество фруктозы с жиром вам не нужно.
- Переработанное мясо, колбасы, сосиски, паштеты на рафинированном масле - не еда. Хамон иногда можно.
- Сладкие кофейные напитки - капучино с сиропом, фрапе, карамельные макиато или просто с сахаром - это трехдневная доза сахара. Лучше брать кофе-фильтр, эспрессо, джезву в чистом виде.
Ранее мы рассказывали о том, какие продукты способствуют понижению давления.
Недавно мы делились рецептом диетических котлет из квашеной капусты.