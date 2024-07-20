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5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку

Субота 20 липня 2024 11:27
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5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку Які смартфони ідеально підійдуть людям похилого віку (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

У світі сучасних технологій смартфони стали невід'ємною частиною повсякденного життя, включаючи і людей похилого віку. Для пенсіонерів вибір відповідного смартфона може стати непростим завданням, враховуючи бюджет та потреби.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 бюджетних смартфонів, які можна купити пенсіонерам.

Xiaomi Redmi 9A

Ціна: від 3000 гривень

Xiaomi Redmi 9A - це один із найпопулярніших бюджетних смартфонів на українському ринку. Він пропонує великий екран, хорошу автономність та простий інтерфейс, що робить його чудовим вибором для пенсіонерів.

Телефон оснащений батареєю ємністю 5 000 мА/год, що забезпечує тривалий час роботи без заряджання. Пристрій також має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс MIUI, що спрощує використання смартфона для людей похилого віку.

5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку

Xiaomi Redmi 9A

Realme C11

Ціна: від 4000 гривень

Realme C11 - ще один гідний варіант, який поєднує в собі доступну ціну та гарну функціональність. Він пропонує великий дисплей та довгу роботу від батареї.

Телефон має батарею на 5 000 мА/год та 6.5-дюймовий екран, що робить його зручним для перегляду відео та читання. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Helio G35, забезпечуючи плавну роботу для повсякденних завдань.

5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку

Realme C11

Samsung Galaxy A02

Ціна: від 5 000 гривень

Samsung Galaxy A02 - це варіант для тих, хто віддає перевагу відомим брендам. Цей смартфон поєднує якість Samsung і доступну ціну.

Телефон має ємний акумулятор на 5 000 мА/год і 6.5-дюймовий HD+ дисплей. Простота інтерфейсу One UI робить його зручним для використання пенсіонерами.

5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку

Samsung Galaxy A02

Nokia 1.4

Ціна: 3 399 гривень

Nokia 1.4 - це смартфон, який пропонує чистий Android та тривалу підтримку оновлень, що особливо важливо для користувачів, які не хочуть часто змінювати пристрої.

Телефон оснащений батареєю на 4 000 мА/год та 6.52-дюймовим дисплеєм. Смартфон працює на базі Android One, що забезпечує швидке отримання оновлень та безпеку системи.

5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку

Nokia 1.4

Huawei Y5p

Ціна: 2 399 гривень

Huawei Y5p - це компактний та легкий смартфон, який підійде для тих, хто шукає простий та надійний апарат.

Телефон має 5.45-дюймовий екран та батарею на 3 020 мА/год. Смартфон оснащений простим інтерфейсом EMUI та пропонує базові функції, необхідні для повсякденного використання.

5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку

Huawei Y5p

Раніше ми писали про топ-8 смартфонів середнього класу у 2024 році.

А ще у нас є матеріал про топ-10 моделей смартфонів із рекордною автономністю батареї.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: The Senior List, OUKITEL, Comfy.

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