5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку

У світі сучасних технологій смартфони стали невід'ємною частиною повсякденного життя, включаючи і людей похилого віку. Для пенсіонерів вибір відповідного смартфона може стати непростим завданням, враховуючи бюджет та потреби.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 бюджетних смартфонів, які можна купити пенсіонерам.

Xiaomi Redmi 9A

Ціна: від 3000 гривень

Xiaomi Redmi 9A - це один із найпопулярніших бюджетних смартфонів на українському ринку. Він пропонує великий екран, хорошу автономність та простий інтерфейс, що робить його чудовим вибором для пенсіонерів.

Телефон оснащений батареєю ємністю 5 000 мА/год, що забезпечує тривалий час роботи без заряджання. Пристрій також має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс MIUI, що спрощує використання смартфона для людей похилого віку.

Xiaomi Redmi 9A

Realme C11

Ціна: від 4000 гривень

Realme C11 - ще один гідний варіант, який поєднує в собі доступну ціну та гарну функціональність. Він пропонує великий дисплей та довгу роботу від батареї.

Телефон має батарею на 5 000 мА/год та 6.5-дюймовий екран, що робить його зручним для перегляду відео та читання. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Helio G35, забезпечуючи плавну роботу для повсякденних завдань.

Realme C11

Samsung Galaxy A02

Ціна: від 5 000 гривень

Samsung Galaxy A02 - це варіант для тих, хто віддає перевагу відомим брендам. Цей смартфон поєднує якість Samsung і доступну ціну.

Телефон має ємний акумулятор на 5 000 мА/год і 6.5-дюймовий HD+ дисплей. Простота інтерфейсу One UI робить його зручним для використання пенсіонерами.

Samsung Galaxy A02

Nokia 1.4

Ціна: 3 399 гривень

Nokia 1.4 - це смартфон, який пропонує чистий Android та тривалу підтримку оновлень, що особливо важливо для користувачів, які не хочуть часто змінювати пристрої.

Телефон оснащений батареєю на 4 000 мА/год та 6.52-дюймовим дисплеєм. Смартфон працює на базі Android One, що забезпечує швидке отримання оновлень та безпеку системи.

Nokia 1.4

Huawei Y5p

Ціна: 2 399 гривень

Huawei Y5p - це компактний та легкий смартфон, який підійде для тих, хто шукає простий та надійний апарат.

Телефон має 5.45-дюймовий екран та батарею на 3 020 мА/год. Смартфон оснащений простим інтерфейсом EMUI та пропонує базові функції, необхідні для повсякденного використання.

Huawei Y5p