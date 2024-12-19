10 слів-суржиків з російської мови, які ми продовжуємо використовувати досі

Суржик - це суміш мов, яка виникає через взаємопроникнення лексики та граматики різних мов.

В Україні найчастіше ми стикаємося із суржиком, що містить елементи російської мови. Хоча дехто вважає це мовним курйозом, варто уникати таких слів, замінюючи їх на питомо українські.

Ось 10 поширених суржикових слів із російської мови та їхні справжні значення:

Кастрюля - Каструля

Правильна форма українською - "каструля". Зайва літера "ю" є російським впливом.

Общежитіє - Гуртожиток

Український відповідник "гуртожиток" звучить набагато природніше та правильно.

Удобно - Зручно

Російське "удобно" часто можна почути в розмовах, проте правильно казати - "зручно".

Розходиться - Різниться

У контексті, коли йдеться про різницю у значеннях чи речах, слід казати "різниться".

Должен - Має

"Я повинен" замінюється на "я маю". Це поширена калька, якої краще уникати.

Шарить - Розуміти або знатися

Якщо хтось "шарить" у чомусь, це слід передавати словами "знається" чи "розуміється".

Малєнький - Малий

У повсякденному мовленні часто чуємо "малєнький", проте український відповідник - "малий" або "невеликий".

Сладкий - Солодкий

Замість "сладкий чай" використовуйте відповідник - "солодкий чай".

Нужний - Потрібний

Російське слово "нужний" легко замінюється українським "потрібний".

Вірьовка - Мотузка

Слово "вірьовка" часто вважають українським, але воно має російське коріння. Правильний відповідник - "мотузка".