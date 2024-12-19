10 слов-суржиков из русского языка, которые мы продолжаем использовать до сих пор

Задумывались ли вы, как много слов из русского языка мы употребляем, даже не замечая? Некоторые из них стали настолько привычными, что кажутся частью украинского языка. Но у большинства таких слов есть хорошие украинские соответствия.
Какие 10 слов-суржиков из русского языка мы продолжаем использовать в своей речи и сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Суржик - это смесь языков, которая возникает из-за взаимопроникновения лексики и грамматики разных языков.
В Украине чаще всего мы сталкиваемся с суржиком, содержащим элементы русского языка. Хотя некоторые считают это языковым курьезом, стоит избегать таких слов, заменяя их на исконно украинские.
Вот 10 распространенных суржиковых слов из русского языка и их настоящие значения:
Кастрюля - Каструля
Правильная форма на украинском - "каструля". Лишняя буква "ю" является русским влиянием.
Общежитіє - Гуртожиток
Украинское соответствие "гуртожиток" звучит гораздо естественнее и правильнее.
Удобно - Зручно
Русское "удобно" часто можно услышать в разговорах, однако правильно говорить - "зручно".
Розходиться - Різниться
В контексте, когда речь идет о разнице в значениях или вещах, следует говорить "різниться".
Должен - Має
"Я должен" заменяется на "я маю". Это распространенная калька, которую лучше избегать.
Шарить - Розуміти або знатися
Если кто-то "шарить" в чем-то, это следует передавать словами "знається" или "розуміється".
Малєнький - Малий
В повседневной речи часто слышим "малєнький", однако украинский аналог - "малий" или "невеликий".
Сладкий - Солодкий
Вместо "сладкий чай" используйте соответствие - "солодкий чай".
Нужний - Потрібний
Русское слово "нужный" легко заменяется украинским "потрібний".
Вірьовка - Мотузка
Слово "вірьовка" часто считают украинским, но оно имеет русские корни. Правильное соответствие - "мотузка".
Ранее мы писали о том, какие еще слова-суржики лучше не употреблять, потому что это испортит о вас впечатление.
А еще рассказывали о том, какими словами можно заменить слово-суржик "горбушка".
При написании материала использованы источники: r2u.org.ua, Образовательная платформа "Мова - ДНК нации", Словарь украинского языка.