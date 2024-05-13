10 симптомів раку, які не можна ігнорувати жінкам

Симптоми, які можуть свідчити про онкологію

Зміни у грудях

Виявлення вузлів або змін у грудях, включаючи зміни у формі, розмірі, текстурі чи кольорі шкіри грудей мають вас насторожити. Ні в якому разі не зволікайте з цими змінами і терміново звертайтеся до лікаря!

Незвичайні виділення з вагіни

Це може включати кров'яні виділення, виділення з несподіваним запахом поза місячним циклом.

Зміни в сечовипусканні

Це може включати частіше або рідше сечовипускання, біль чи зміни в кольорі сечі. Якщо ви помітили це - зверніться до медиків.

Постійна втома та слабкість

Це може бути неспецифічним симптомом, але якщо вона триває тривалий час і не пояснюється іншими причинами, це може бути причиною для звернення до лікаря.

Втрата апетиту або невиправдана втрата ваги

Особливо якщо це відбувається без змін у дієти чи режимі життя.

Незвичайні зміни у шкірі

Наприклад, ви помітили на своєму тілі виразки, волосся або нігті, що не зникають або змінюють форму.

Постійний кашель або зміни в голосі

Якщо у вас кашель та він триває тривалий час або супроводжується кров'ю чи болем - терміново зверніться до лікаря!

Зміни в травленні

Наприклад, проблеми з ковтанням, постійне відчуття розтягнення шлунку, відчуття переповнення або біль під час прийому їжі.

Незвичайні болі або незручності в будь-якій частині тіла

Особливо якщо вони тривають тривалий час або погіршуються з часом. Наприклад, ви відчуваєте постійний біль у тій частині тіла, яка вас ніколи не бентежила.

Зміни в кишківнику

Це може включати зміни в стійкості стільця, наявність крові в калі або інші незвичайні симптоми.

Важливо пам'ятати, що ці симптоми можуть бути зв'язані з різними станами та не обов'язково означають наявність раку. Однак будь-які незвичайні симптоми, особливо якщо вони тривають тривалий час або погіршуються, варто обговорити з лікарем для визначення причин та подальших кроків.