10 симптомов рака, которые нельзя игнорировать женщинам

Симптомы, свидетельствующие об онкологии

Изменения в груди

Выявление узлов или изменений в груди, включая изменения в форме, размере, текстуре или цвете кожи груди должны вас насторожить. Ни в коем случае не медлите с этим и срочно обращайтесь к врачу!

Необычные выделения из вагины

Это может включать кровяные выделения, выделения с неожиданным запахом вне менструального цикла.

Изменения в мочеиспускании

Это может включать в себя чаще или реже мочеиспускание, боль или изменения в цвете мочи. Если вы заметили это - обратитесь к медикам.

Постоянная усталость и слабость

Это может быть неспецифическим симптомом, но если длится длительное время и не объясняется другими причинами, это может быть причиной для обращения к врачу.

Потеря аппетита или неоправданная потеря веса

Особенно если это происходит без изменений питания или режима жизни.

Необычные изменения в коже

Например, вы заметили на своем теле язвы, волосы или ногти, не исчезающие или изменяющие форму.

Постоянный кашель или изменения в голосе

Если у вас кашель и он продолжается длительно или сопровождается кровью или болью - срочно обратитесь к врачу!

Изменения в пищеварении

Например, проблемы с проглатыванием, постоянное чувство растяжения желудка, чувство переполнения или боль во время приема пищи.

Необычные боли или неудобства в любой части тела

Особенно если они продолжаются длительное время или ухудшаются с течением времени. К примеру, вы чувствуете постоянную боль в той части тела, которая вас никогда не смущала.

Изменения в кишечнике

Это может включать изменения в стойкости стула, наличие крови в кале или другие необычные симптомы.

Важно помнить, что эти симптомы могут быть связаны с разными состояниями и не обязательно означают наличие рака. Однако любые необычные симптомы, особенно если они продолжаются длительно или ухудшаются, следует обсудить с врачом для определения причин и дальнейших шагов.