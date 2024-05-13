10 симптомов рака, которые нельзя игнорировать женщинам

Женщины, как и мужчины, должны быть внимательны к любым изменениям в своем теле, которые могут свидетельствовать о возможности рака. Однако некоторые симптомы, особенно длительные могут быть особенно тревожными.
Какие из симптомов должны вас насторожить, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные с сайтов Health, Министерство здравоохранения Украины.
Изменения в груди
Выявление узлов или изменений в груди, включая изменения в форме, размере, текстуре или цвете кожи груди должны вас насторожить. Ни в коем случае не медлите с этим и срочно обращайтесь к врачу!
Необычные выделения из вагины
Это может включать кровяные выделения, выделения с неожиданным запахом вне менструального цикла.
Изменения в мочеиспускании
Это может включать в себя чаще или реже мочеиспускание, боль или изменения в цвете мочи. Если вы заметили это - обратитесь к медикам.
Постоянная усталость и слабость
Это может быть неспецифическим симптомом, но если длится длительное время и не объясняется другими причинами, это может быть причиной для обращения к врачу.
Потеря аппетита или неоправданная потеря веса
Особенно если это происходит без изменений питания или режима жизни.
Необычные изменения в коже
Например, вы заметили на своем теле язвы, волосы или ногти, не исчезающие или изменяющие форму.
Постоянный кашель или изменения в голосе
Если у вас кашель и он продолжается длительно или сопровождается кровью или болью - срочно обратитесь к врачу!
Изменения в пищеварении
Например, проблемы с проглатыванием, постоянное чувство растяжения желудка, чувство переполнения или боль во время приема пищи.
Необычные боли или неудобства в любой части тела
Особенно если они продолжаются длительное время или ухудшаются с течением времени. К примеру, вы чувствуете постоянную боль в той части тела, которая вас никогда не смущала.
Изменения в кишечнике
Это может включать изменения в стойкости стула, наличие крови в кале или другие необычные симптомы.
Важно помнить, что эти симптомы могут быть связаны с разными состояниями и не обязательно означают наличие рака. Однако любые необычные симптомы, особенно если они продолжаются длительно или ухудшаются, следует обсудить с врачом для определения причин и дальнейших шагов.
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Напомним, что названы 6 групп продуктов, снижающих риск диабета, рака и деменции.