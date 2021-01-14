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10 сильних заповідей Івана Павла II, які допоможуть досягти гармонії і спокою

Четвер 14 січня 2021 15:21
10 сильних заповідей Івана Павла II, які допоможуть досягти гармонії і спокою
Папа Іван Павло II (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Папа Іван Павло ІІ очолював католицьку церкву більше 25 років. Історія його запам'ятає як понтифіка, який вмів сказати "вибачте". Для мільйонів людей понтифік назавжди залишиться у спогадах, як мудра і добра людина. Пропонуємо вам рецепти спокою і гармонії від Івана Павла II.

Видання "Дивен Світ" опублікувало 10 заповідей понтифіка, які принесуть вам добро і гармонію.

1. Саме цей день я хочу прожити, не намагаючись одразу вирішити всі життєві проблеми.

2. Саме сьогодні зважатиму на свою поведінку: буду привітним до людей, не буду критикувати, виправляти чи вдосконалювати нікого, окрім себе.

3. Саме сьогодні буду щасливим, усвідомлюючи, що я створений для щастя не тільки у вічності, але й тепер. Є лише один світ.

4. Саме сьогодні підлаштуюся під обставини, не прагнучи, щоби вони підлаштовувалися до моїх бажань.

5. Саме сьогодні відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілові, так добра книжка потрібна для духовного життя.

6. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу.

7. Саме сьогодні зроблю щось, до чого не маю жодного бажання. А коли почуватимусь ображеним, не виявлю цього.

8. Саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його ретельно дотримуватися, але спробую виконати два правила: не буду поспішати і буду рішучим.

9. Саме сьогодні буду сильно вірити – навіть коли б обставини схиляли мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так, ніби на світі більш нікого немає.

10. Саме сьогодні не буду нічого боятися. Особливо не лякатимусь радості та всього, що красиве. Не боятимусь вірити в Добро і за все дякувати. Адже все є Божим даром.

Як ми раніше писали, Філарет продовжує звинувачувати ЛГБТ-співтовариство в появі коронавірусу.

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