10 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
10 сентября на свет появились несколько известных кинорежиссеров
Какой сегодня праздник. 10 сентября в православной церкви чтят память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. Кроме того, сегодня родился известный украинский режиссер Александр Довженко.
Какие традиции нужно соблюдать в этот день, а также кто родился сегодня - читайте в материале Styler.
Православный праздник 10 сентября
Анна Пророчица родилась в Иерусалиме и была одной из избранных, которые встретили Иисуса Христа в младенческом возрасте.
Что нельзя делать сегодня
Категорически 10 сентября не стоит свататься, потому что, по приметам, это сулит беду.
Народные приметы 10 сентября
В народе 10 день осени называли Скирдником. Это было связано с тем, что завершалась последняя уборка хлебов. Люди вывозили с полей снопы, которые потом укладывали в скирды. От этого и пошло название праздника.
Александр Довженко (фото: wikipedia.org)
Кто родился в этот день
- В 1638 году родилась Мария Терезия, дочь короля Испании Филиппа IV. Она вошла в историю тем, что ее замужество с французским королем Людовиком XIV по условиям Пиренейского мира прекратило франко-испанскую войну;
- В 1894 году родился Александр Довженко, известный украинский кинорежиссер;
- В 1914 году родился Роберт Уайз, американский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар";
- В 1938 году родился Карл Лагерфельд, немецкий модельер и фотограф;
- В 1945 году родился Хосе Фелисиано, пуэрториканский певец, который стал лауреатом премии "Грэмми";
- В 1955 году родилась Лариса Долина (Кудельман), российская певица, которая родилась в Баку, но детство провела в Украине;
- В 1958 году родился Кристофер Коламбус, американский кинорежиссер, который снимал "Гарри Поттер и тайная комната", "Гарри Поттер и философский камень", "Ночь в музее" и "Один дома";
- В 1968 год родился Гай Ричи, британский кинорежиссер, который работал над такими известными фильмами, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Револьвер", "Шерлок Холмс" и другие;
- В 1960 году родился Колин Ферт, английский актер, лауреат премии "Оскар".
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