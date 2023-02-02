10 секретів жінок, від яких ніколи не йдуть чоловіки

Чоловік – не центр Всесвіту

Саме так, не сенс життя, не центр світу, не межа мрій. Світ набагато багатший, ширший і цікавіший і тільки на одному чоловікові він не закінчується. Не варто вішатись на свого супутника життя, йому прислуговувати, навколо нього танцювати та від нього залежати – потрібно просто бути поряд і насолоджуватися близькістю.

Жінка повинна завжди мати план Б

Кожна жінка хоча б теоретично повинна мати можливість піти від свого чоловіка. Вона має бути заможною фінансово, професійно та самодостатньою як особистість. Таку жінку чоловіки самі боятися втратити, адже вона в разі чого знатиме, що робити з собою та власним життям. На відміну від жінки-тягаря, яку доведеться постійно тягнути на собі.

Жінка - хранителька домашнього вогнища

Необов'язково пекти пироги або вишивати хрестиком. Кожна жінка має в арсеналі власні секрети - найсмачніший у світі борщ, котлети або будь-яку іншу страву. А ще - вона з любов'ю створила затишок у будинку, вибрала кожен килимок та подушку. І в шафі її чоловіка завжди є випрасувана сорочка.

Жодного вивертання кишень

Ні з якої причини, ні в якому разі жінка не вимагатиме у чоловіка всі зароблені гроші. А ще така жінка не обшукуватиме кишені у свого чоловіка. Навіть якщо вона точно знає, що в правому лежить банківська карта, а в лівому візитівка фотомоделі.

Не тільки коханка, домогосподарка та мати

Жінка, від якої не йдуть чоловіки - насамперед близький друг своєму партнеру. А не лише коханка, чудова господиня, хранителька вогнища та мати його дітей. Для чоловіків духовна самотність - дуже важкий стан. Їм потрібно обов'язково з кимось ділитися планами, обговорювати щоденні новини, радитись про щось чи щось радити. Нехай навіть по дрібницях.

Немає скандалів

Такі жінки не закочують скандали, не переймаються підозрами, не зривають свого поганого настрою на оточуючих, не пиляють, не маніпулюють (у тому числі й сексом). Вони вміють розмовляти, домовлятися, ставити запитання та отримувати відповіді та можуть відповісти на запитання самі. Якщо домовитися не виходить – вони самі йдуть.

Прагне до досконалості

Жінка, від якої чоловіки не йдуть, намагається завжди мати гарний вигляд - і рано-вранці, і перед сном. Зі своїми шкідливими звичками вони справляються самостійно. Ще вони із задоволенням витрачають на себе і на догляд за собою гроші, а отже, і на імідж свого партнера в очах інших чоловіків.

Поважає захоплення

Такі жінки не просто з повагою ставляться до смаків та захоплень свого супутника, але ще й з повагою та захопленням. А ще вона обов'язково має свої захоплення, зазіхати на які не дозволяє.

Слабка, але не дурна

Ці жінки, попри сильний характер, дозволяють собі поруч із чоловіками бути слабкими. А ось дурними – ніколи. Якщо вона не розуміється на суті питання, то вона постарається цього не видати або ж поставить правильне питання.

Вона любить себе

Чоловіки вловлюють такі речі своїм внутрішнім чуттям. І найшвидше вони закохуються в жінок, які себе люблять. Якщо жінка себе не любить, не поважає, не балує - то її обранець цього робити не буде.