10 секретов женщин, от которых никогда не уходят мужчины

Мужчина - не центр Вселенной

Именно так, не смысл жизни, не центр мира, не предел мечтаний. Мир намного богаче, шире и интереснее и только лишь в одном мужчине он не заключается. Не стоит вешаться на своего спутника жизни, ему прислуживать, вокруг него плясать и от него зависеть - нужно просто быть рядом и наслаждаться близостью.

Женщина должна всегда иметь план Б

Каждая женщина хотя бы теоретически должна иметь возможность уйти от своего мужчины. Она должна быть состоятельна финансово, профессионально и самодостаточна как личность. Такую женщину мужчины сами бояться потерять, ведь она в случае чего будет знать, что делать с собой и собственной жизнью. В отличие от женщины-обузы, которую придется постоянно тащить на себе.

Женщина - хранительница домашнего очага

Необязательно печь пироги или вышивать крестиком. У каждой женщины есть в арсенале собственные секреты - самый вкусный в мире борщ, котлеты или любое другое блюдо. А еще - она с любовью создала уют в доме, выбрала каждый коврик и подушку. И в шкафу ее мужчины всегда есть выглаженная рубашка.

Никакого выворачивания карманов

Ни по какой причине, ни под каким предлогом женщина не будет требовать у мужчины все заработанные деньги. А еще такая женщина не будет обыскивать карманы у своего мужчины. Даже если она точно знает, что в правом лежит банковская карта, а в левом - визитка фотомодели.

Не только любовница, домохозяйка и мать

Женщина, от которой не уходят мужчины - в первую очередь, близкий друг своему партнеру. А не только любовница, отличная хозяйка, хранительница очага и мать его детей. Для мужчин духовное одиночество - очень тяжелое состояние. Им нужно обязательно с кем-то делиться планами, обсуждать ежедневные новости, советоваться о чем-то или что-то советовать. Пускай даже по мелочам.

Нет скандалов

Такие женщины не закатывают скандалы, не изводят подозрениями, не срывают свое плохое настроение на окружающих, не пилят, не манипулируют (в том числе и сексом). Они умеют разговаривать, договариваться, ставить вопросы и получать ответы и могут ответить на вопросы сами. Если договориться не получается - они сами уходят.

Стремится к совершенству

Женщина, от которой мужчины не уходят, старается всегда выглядеть хорошо - и рано утром, и перед сном. Со своими вредными привычками они справляются самостоятельно. Еще они с удовольствием тратят на себя и на уход за собой деньги - а значит, и на имидж своего партнера в глазах других мужчин.

Уважает увлечения

Такие женщины не просто с уважением относятся ко вкусам и увлечениям своего спутника, но еще и с почтением и восхищением. А еще она обязательно имеет свои увлечения, посягать на которые не позволяет.

Слаба, но не глупа

Эти женщины, несмотря на сильный характер, позволяют себе рядом с мужчинами быть слабыми. А вот глупыми - никогда. Если она не разбирается в сути вопроса, то она постарается этого не выдать или же задаст правильный вопрос.

Она любит себя

Мужчины улавливают такие вещи своим внутренним чутьем. И быстрее всего они влюбляются в женщин, которые себя любят. Если женщина себя не любит, не уважает, не балует - то и ее избранник этого делать не будет.