"10 лет без тебя". Дочь звезды "Форсажа" Пола Уокера почтила память отца в годовщину его смерти (видео)
25-летняя модель Медоу Уокер почтила память своего покойного отца, звезду "Форсажа" Пола Уокера, в 10-ю годовщину его трагической смерти.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.
10 лет без Пола Уокера
Преемница актера поделилась нежным видео-воспоминанием о сюрпризе на день рождения, который она когда-то планировала для своего отца.
Пол Уокер с дочерью (фото: instagram.com/meadowwalker)
"10 лет без тебя… Я люблю тебя навсегда", - подписала она ролик.
На видео видно, как юная Медоу взволнованно поздравляет Пола, открывающего двери туристического автобуса.
Реакция мужчины полна чистой радости и удивления: он падает на кровать, смеется и обнимает дочь.
Реакция юзеров
Этот искренний пост нашел отклик как у фанатов, так и у друзей знаменитости.
- Всегда улыбается вам оттуда
- Обнимаю тебя
- Он всегда рядом
- Пол твой ангел
Пол Уокер с дочерью (фото: instagram.com/meadowwalker)
Напомним, американский актер Пол Уокер, известный по серии фильмов "Форсаж", трагически погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет.
Известно, что он сидел на пассажирском кресле своего друга.
Недавно дочь Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер.
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